AB'den Fas'a koronavirüsle mücadele için 450 milyon avro yardım
Avrupa Birliği (AB), Fas'a yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele için 450 milyon avro yardımda bulunacak.
Avrupa Birliği (AB), Fas'a yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele için 450 milyon avro yardımda bulunacak.
Fas resmi ajansı MAP'ın haberine göre, AB ve Fas'tan yapılan ortak yazılı açıklamada, AB'nin Kral 6. Muhammed'in kurduğu Koronavirüsle Mücadele Fonu'na hemen 150 milyon avroluk destek sağlayacağı belirtildi.
Açıklamada, AB'nin daha önce Fas'a tahsis edilen 300 milyon avronun ödenmesini de hızlandırma kararı aldığı ve bu meblağın Kovid-19'la mücadele çabalarında kullanılacağı aktarıldı.
Fas'ta bugün itibarıyla Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 21'e, vaka sayısının ise 333'e yükseldiği açıklanmıştı.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: AA