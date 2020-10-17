AB'den Ermenistan'ın Gence saldırısına ilişkin "üzüntü" açıklaması
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AB'den Ermenistan'ın Gence saldırısına ilişkin "üzüntü" açıklaması

17.10.2020 17:35 | Son Güncelleme: 17.10.2020 17:38
AB'den Ermenistan'ın Gence saldırısına ilişkin

Avrupa Birliği (AB) Sözcüsü Peter Stano, AB'nin, Ermenistan tarafından Azerbaycan'ın Gence kentine düzenlenen füze saldırısı nedeniyle üzüntü duyduğunu bildirdi.

Avrupa Birliği (AB) Sözcüsü Peter Stano, AB'nin, Ermenistan tarafından Azerbaycan'ın Gence kentine düzenlenen füze saldırısı nedeniyle üzüntü duyduğunu bildirdi.

Stano, Gence'ye yönelik saldırı hakkındaki yazılı açıklamasında, "AB, Azerbaycan'ın Gence kentine gece düzenlenen ve sivillerin ölmesi ve yaralanmasına neden olan saldırılardan üzüntü duymaktadır." ifadesini kullandı.

Sivillerin ve sivillere ait tesislerin hedef alınmasının bütün taraflarca sonlandırılması gerektiğini ifade eden Stano, "10 Ekim'de varılan ateşkese gecikmeksizin tam olarak uyulmalıdır." açıklamasını yaptı.

Azerbaycan ordusu, Ermenistan ordusunun sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine 27 Eylül'de karşı saldırı başlatmıştı. Ermenistan ve Azerbaycan, Moskova'da yapılan görüşmelerde, 10 Ekim'den itibaren Dağlık Karabağ'daki cenazelerin ve esirlerin değişimini öngören insani amaçlı "ateşkes" kararı almıştı.

Ermenistan ordusunun, ateşkesin üzerinden 24 saat geçmeden Azerbaycan'ın Gence kentine füzelerle saldırması sonucu 10 kişi ölmüş, 35 kişi yaralanmıştı. 15 Ekim'de de Terter kentinde defin töreni için mezarlığa giden sivillere yönelik düzenlenen saldırıda, 4 kişi hayatını kaybetmiş, 4 kişi de yaralanmıştı.

Son olarak Ermenistan, Gence'ye füzelerle bir saldırı daha düzenlemiş, 13 sivil yaşamını yitirmiş, 50'nin üzerinde sivil yaralı olarak enkaz altından çıkartılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Tuğrul Çam

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