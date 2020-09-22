AB'den Erdoğan-Merkel-Michel görüşmesine ilişkin açıklama
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AB'den Erdoğan-Merkel-Michel görüşmesine ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ve Almanya Başbakanı Angela Merkel arasındaki video konferans görüşmesinin ardından Türkiye-Yunanistan istikşafi görüşmeleri konusunda danışmanlar seviyesinde hazırlıkların süreceği bildirildi.

AB'den Erdoğan-Merkel-Michel görüşmesine ilişkin açıklama
22.09.2020 16:37 | Son Güncelleme: 22.09.2020 16:37

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ve Almanya Başbakanı Angela Merkel arasındaki video konferans görüşmesinin ardından Türkiye-Yunanistan istikşafi görüşmeleri konusunda danışmanlar seviyesinde hazırlıkların süreceği bildirildi.

AB Konseyi Başkanı Michel'in Sözcüsü Barend Leyts, üçlü görüşmenin ardından gazetecilere yaptığı bilgilendirmede, Erdoğan, Michel ve Merkel'in Türkiye-AB ilişkilerini çeşitli boyutlarıyla ele aldıklarını belirtti.

Leyts, "Michel, Erdoğan ve Merkel, Türkiye-Yunanistan doğrudan istikşafi görüşmelerinin yeniden başlaması konusunu da ele aldılar. Bu konuda danışmanlar seviyesinde hazırlıklar sürecek." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Tuğrul Çam

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