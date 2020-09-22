AB'den Erdoğan-Merkel-Michel görüşmesine ilişkin açıklama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ve Almanya Başbakanı Angela Merkel arasındaki video konferans görüşmesinin ardından Türkiye-Yunanistan istikşafi görüşmeleri konusunda danışmanlar seviyesinde hazırlıkların süreceği bildirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ve Almanya Başbakanı Angela Merkel arasındaki video konferans görüşmesinin ardından Türkiye-Yunanistan istikşafi görüşmeleri konusunda danışmanlar seviyesinde hazırlıkların süreceği bildirildi.

AB Konseyi Başkanı Michel'in Sözcüsü Barend Leyts, üçlü görüşmenin ardından gazetecilere yaptığı bilgilendirmede, Erdoğan, Michel ve Merkel'in Türkiye-AB ilişkilerini çeşitli boyutlarıyla ele aldıklarını belirtti.

Leyts, "Michel, Erdoğan ve Merkel, Türkiye-Yunanistan doğrudan istikşafi görüşmelerinin yeniden başlaması konusunu da ele aldılar. Bu konuda danışmanlar seviyesinde hazırlıklar sürecek." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Tuğrul Çam