AB'den Elektrik Kapasite Mekanizmasına "Yeşil Işık"

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, 6 üye ülkenin enerji arz güvenliklerini sağlamaya yönelik elektrik kapasite mekanizmaları uygulamalarına onay verdi.

AB Komisyonu tarafından yapılan yazılı açıklamada, Belçika, Fransa, Almanya, Yunanistan, İtalya ve Polonya'nın uygulamak istediği elektrik kapasite mekanizmalarının AB'nin kamu destek kurallarıyla uyumlu bulunduğunu açıklandı.

Açıklamada, kapasite mekanizmalarıyla, mevcut elektrik kapasitesinin korunması veya yeni kapasiteye yatırım yapılması karşılığında elektrik satışı ile elde edilen gelirin üstünde bir miktarın elektrik sağlayıcılarına teklif edilmesine imkan sağlanacağı belirtildi.

Söz konusu 6 ülkede uygulanacak kapasite mekanizmalarının enerji arz güvenliğine katkı sağlayacağı kaydedilen açıklamada, uygulamanın elektrik piyasasındaki rekabeti destekleyeceğine işaret edildi.

Açıklamada, kapasite mekanizmasıyla Belçika ve Almanya'da belirli üretim kapasitelerinin yalnızca acil durumlarda operasyona hazır kalmasının, Fransa ve Yunanistan'da elektrik talebi az olduğunda kullanımı azaltmak için müşterilere ödeme yapılmasının sağlanacağı ifade edildi. Ayrıca uygulamayla İtalya ve Polonya'da kapasite sağlayıcılarının ihtiyaç duyulduğunda güç üretebilmek için ödeme alabileceği de bildirildi.

Üye ülkelerin söz konusu mekanizma için kamu desteklemelerini ne şekilde sağlayacaklarını belirleme yetkisi ise AB Komisyonunun görev alanına giriyor.

AB ülkeleri, kamu desteklemelerini sadece rekabete zarar vermeyecek şekilde ve kamu yararına uygun durumlarda kullanabiliyor.