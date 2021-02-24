AB'den dijital platformlara çalışanların haklarını artırma adımı

Avrupa Birliği (AB), dijital platformlar aracılığıyla istihdam edilenlerin çalışma koşullarının iyileştirilmesi için işçi ve işveren temsilcileri ile istişare süreci başlattı.

Avrupa Birliği (AB), dijital platformlar aracılığıyla istihdam edilenlerin çalışma koşullarının iyileştirilmesi için işçi ve işveren temsilcileri ile istişare süreci başlattı.

AB Komisyonu, dijital platformlara çalışanlarının haklarının korunması ile ilgili açıklama yayımladı.

Açıklamada, dijital platformlarının pek çok sektörde hızla geliştikleri, bunların özellikle normal iş piyasalarına erişim sorunu yaşayanlara esnek çalışma ve ilave gelir imkanı sağladığı belirtildi.

Bazı platformların şeffaf olmadığı, öngörülebilir iş sözleşmeleri yapmadığı ve çalışanlara yeterli ölçüde sosyal koruma sağlamadığına dikkatin çekildiği açıklamada, bu platformların istikrarsız çalışma koşulları ile özdeşleştiği ifade edildi.

Açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle dijital dönüşümün hızlandığı ve iş modellerinin genişlediği anımsatılarak, bazı platformların özellikle kapanmalarda hizmetlerin devamına katkı sağladığı kaydedildi.

Salgının, dijital platform alanlarında çalışanları sınırlı sosyal korumayla sağlık ve güvenlik risklerine maruz bıraktığı ifade edilen açıklamada, platformlar aracılığıyla istihdam edilenlerin çalışma koşullarının geliştirilmesi için AB girişimine ihtiyaç duyulduğu belirtildi.

Açıklamada, platformlardaki çalışma koşullarını iyileştirmek için atılacak adımları belirlemek üzere işçi sendikaları ve iş veren gibi çeşitli sosyal ortaklarla 6 haftalık bir istişare sürecinin başlatıldığı, bu konuda yıl içinde düzenleme teklifi hazırlanması öngörüldüğü belirtildi.

AB verilerine göre, Avrupa'da yaklaşık 24 milyon insan dijital platformlar aracılığıyla gelir elde etmek için en az bir defa çalıştı. Dijital platformlar Avrupa'da 3 milyon kişinin ise ana gelir kaynağı konumunda bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ata Ufuk Şeker