AB'den dijital platformlara çalışanların haklarını artırma adımı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

AB'den dijital platformlara çalışanların haklarını artırma adımı

24.02.2021 18:19 | Son Güncelleme: 24.02.2021 18:23
AB'den dijital platformlara çalışanların haklarını artırma adımı

Avrupa Birliği (AB), dijital platformlar aracılığıyla istihdam edilenlerin çalışma koşullarının iyileştirilmesi için işçi ve işveren temsilcileri ile istişare süreci başlattı.

Avrupa Birliği (AB), dijital platformlar aracılığıyla istihdam edilenlerin çalışma koşullarının iyileştirilmesi için işçi ve işveren temsilcileri ile istişare süreci başlattı.

AB Komisyonu, dijital platformlara çalışanlarının haklarının korunması ile ilgili açıklama yayımladı.

Açıklamada, dijital platformlarının pek çok sektörde hızla geliştikleri, bunların özellikle normal iş piyasalarına erişim sorunu yaşayanlara esnek çalışma ve ilave gelir imkanı sağladığı belirtildi.

Bazı platformların şeffaf olmadığı, öngörülebilir iş sözleşmeleri yapmadığı ve çalışanlara yeterli ölçüde sosyal koruma sağlamadığına dikkatin çekildiği açıklamada, bu platformların istikrarsız çalışma koşulları ile özdeşleştiği ifade edildi.

Açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle dijital dönüşümün hızlandığı ve iş modellerinin genişlediği anımsatılarak, bazı platformların özellikle kapanmalarda hizmetlerin devamına katkı sağladığı kaydedildi.

Salgının, dijital platform alanlarında çalışanları sınırlı sosyal korumayla sağlık ve güvenlik risklerine maruz bıraktığı ifade edilen açıklamada, platformlar aracılığıyla istihdam edilenlerin çalışma koşullarının geliştirilmesi için AB girişimine ihtiyaç duyulduğu belirtildi.

Açıklamada, platformlardaki çalışma koşullarını iyileştirmek için atılacak adımları belirlemek üzere işçi sendikaları ve iş veren gibi çeşitli sosyal ortaklarla 6 haftalık bir istişare sürecinin başlatıldığı, bu konuda yıl içinde düzenleme teklifi hazırlanması öngörüldüğü belirtildi.

AB verilerine göre, Avrupa'da yaklaşık 24 milyon insan dijital platformlar aracılığıyla gelir elde etmek için en az bir defa çalıştı. Dijital platformlar Avrupa'da 3 milyon kişinin ise ana gelir kaynağı konumunda bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ata Ufuk Şeker

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Fuat Oktay Murat Kurum Donald Trump Süleyman Soylu
Magazin Ezgi Mola Zeki Müren Prens Harry Ozan Çolakoğlu
Spor Arda Turan Erol Bulut Mesut Özil Abdullah Avcı Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Kaza
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: AB'den dijital platformlara çalışanların haklarını artırma adımı - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.2.2021 18:42:32. #1.16#
title