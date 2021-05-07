AB'den dezavantajlı ailelere destek

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, AB Bilgi Merkezleri Ağı ile birlikte 19 ilde gıda paketleri dağıtarak, ülke çapında 30 bini aşkın kişiye ulaşıyor.

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, AB Bilgi Merkezleri Ağı ile birlikte 19 ilde gıda paketleri dağıtarak, ülke çapında 30 bini aşkın kişiye ulaşıyor.

Ramazan ruhunu yaşatmayı amaçlayan bu yardımın alıcıları arasında pandemiden etkilenen Türk aileleri ile mülteci aileler yer alıyor. Delegasyon Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut yapılan yardımlarla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"İslam dünyası için büyük önem taşıyan Ramazan ayında herkes, yardıma muhtaç insanlara destek olmak için ilave çaba sarf etmelidir. Bu düşünceyle, AB Delegasyonu, pandemi döneminde durumları daha da kötüleşen yardıma muhtaç ailelere ulaşmaktan memnuniyet duymaktadır. Ülke genelindeki AB Bilgi Merkezleri ağı sayesinde gıda paketlerimizin dağıtımı Ramazan ayı sonuna kadar devam edecektir. Bu hediye paketleriyle Ramazan'ı ve yaklaşan 9 Mayıs Avrupa Günü'nü hep birlikte kutlamayı hedefliyoruz. Bu vesileyle bölgedeki yerel ortaklarımız olan ticaret ve sanayi odalarına gösterdikleri işbirliği için teşekkür ediyor ve bu mübarek ayda en iyi dileklerimi iletiyorum."

Van Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva ise AB Türkiye Delegasyonu'nun Ramazan ayı nedeniyle yardıma muhtaç ailelere gıda desteğini çok önemli bulduklarını ifade etti. Başkan Takva, "Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut başkanlığındaki AB Türkiye Delegasyonu, Türkiye genelinde yaklaşık 30 bin aileye gıda desteği sundular. AB Türkiye Delegasyonunun Van'daki ortağı olarak Van Ticaret ve Sanayi Odası Van AB Bilgi Merkezi de bu amaçla yaklaşık 400 aileye gıda yardımlarını ulaştırdı. Ramazan ayının maneviyatına uygun, paylaşma ve insanlara iyilik için gerçekleştirilen bu destekleri çok önemsiyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz" dedi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı