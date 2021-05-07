AB'den dezavantajlı ailelere destek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

AB'den dezavantajlı ailelere destek

AB'den dezavantajlı ailelere destek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, AB Bilgi Merkezleri Ağı ile birlikte 19 ilde gıda paketleri dağıtarak, ülke çapında 30 bini aşkın kişiye ulaşıyor.

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, AB Bilgi Merkezleri Ağı ile birlikte 19 ilde gıda paketleri dağıtarak, ülke çapında 30 bini aşkın kişiye ulaşıyor.

Ramazan ruhunu yaşatmayı amaçlayan bu yardımın alıcıları arasında pandemiden etkilenen Türk aileleri ile mülteci aileler yer alıyor. Delegasyon Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut yapılan yardımlarla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"İslam dünyası için büyük önem taşıyan Ramazan ayında herkes, yardıma muhtaç insanlara destek olmak için ilave çaba sarf etmelidir. Bu düşünceyle, AB Delegasyonu, pandemi döneminde durumları daha da kötüleşen yardıma muhtaç ailelere ulaşmaktan memnuniyet duymaktadır. Ülke genelindeki AB Bilgi Merkezleri ağı sayesinde gıda paketlerimizin dağıtımı Ramazan ayı sonuna kadar devam edecektir. Bu hediye paketleriyle Ramazan'ı ve yaklaşan 9 Mayıs Avrupa Günü'nü hep birlikte kutlamayı hedefliyoruz. Bu vesileyle bölgedeki yerel ortaklarımız olan ticaret ve sanayi odalarına gösterdikleri işbirliği için teşekkür ediyor ve bu mübarek ayda en iyi dileklerimi iletiyorum."

Van Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva ise AB Türkiye Delegasyonu'nun Ramazan ayı nedeniyle yardıma muhtaç ailelere gıda desteğini çok önemli bulduklarını ifade etti. Başkan Takva, "Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut başkanlığındaki AB Türkiye Delegasyonu, Türkiye genelinde yaklaşık 30 bin aileye gıda desteği sundular. AB Türkiye Delegasyonunun Van'daki ortağı olarak Van Ticaret ve Sanayi Odası Van AB Bilgi Merkezi de bu amaçla yaklaşık 400 aileye gıda yardımlarını ulaştırdı. Ramazan ayının maneviyatına uygun, paylaşma ve insanlara iyilik için gerçekleştirilen bu destekleri çok önemsiyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz" dedi. - VAN

AB'den dezavantajlı ailelere destek
AB'den dezavantajlı ailelere destek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Murat Kurum Ersin Tatar Süleyman Soylu
Magazin Eda Ece Hülya Avşar Özcan Deniz Seren Serengil
Spor Diego Cyle Larin Ali Tandoğan Abdullah Avcı Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: AB'den dezavantajlı ailelere destek - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.5.2021 15:35:40. #1.16#

title