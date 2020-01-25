AB'den deprem desteği: Copernicus Uydu Görüntüleme Sistemi devrede
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AB'den deprem desteği: Copernicus Uydu Görüntüleme Sistemi devrede

Avrupa Birliği (AB), merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından Copernicus Uydu Görüntüleme Sistemi'ni devreye soktuğunu duyurdu.

25.01.2020 18:28 | Son Güncelleme: 25.01.2020 18:43
AB'den deprem desteği: Copernicus Uydu Görüntüleme Sistemi devrede

(AB), merkez üssü 'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından Uydu Görüntüleme Sistemi'ni devreye soktuğunu duyurdu.


AB Komisyonunun Kriz Yönetiminden Sorumlu Üyesi Janez Lenarcic, yaptığı yazılı açıklamada, tüm AB'nin Türkiye ile dayanışma içinde olduğunu, Acil Müdahale Koordinasyon Merkezi'nin (ERCC) durumu yakından izlediğini belirtti. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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