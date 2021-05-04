AB'den Danimarka'nın yenilenebilir enerji desteklerine onay
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AB'den Danimarka'nın yenilenebilir enerji desteklerine onay

AB'den Danimarka'nın yenilenebilir enerji desteklerine onay
Anadolu Ajansı / Ata Ufuk Şeker - Haberler | Ekonomi

Avrupa Birliği (AB), Danimarka'nın yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretimine 400 milyon avro kamu desteği sağlama planını onayladı.

Avrupa Birliği (AB), Danimarka'nın yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretimine 400 milyon avro kamu desteği sağlama planını onayladı.

AB Komisyonu, Danimarka hükümetinin rüzgar, hidroelektrik ve güneş gibi çeşitli yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretimini destekleme planının, AB kamu destek kurallarıyla uyumlu bulunduğunu açıkladı.

Söz konusu yenilenebilir enerji yatırımlarına toplam 400 milyon avroluk destek verilmesinin haksız rekabete neden olmayacağına işaret edilen açıklamada, bu yatırımların AB'nin 2050 iklim hedeflerine uyumlu bulunduğu ve ülkenin yenilenebilir enerji kullanım hedeflerini yakalamasına yardımcı olacağı kaydedildi.

Program kapsamında, yenilenebilir kaynaklardan üretilen elektrikte fiyatların referans değer altına inmesi durumunda kamunun farkı ödeyerek fiyat istikrarı sağlaması öngörülüyor.

AB üyesi ülkelerin kamu desteklemelerini ne şekilde sağlayacaklarını belirleme yetkisi AB Komisyonu'nun görev alanına giriyor.

AB ülkeleri, kamu desteklemelerini sadece rekabete zarar vermeyecek şekilde ve kamu yararına uygun durumlarda kullanabiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ata Ufuk Şeker

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