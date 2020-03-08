AB'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Belçika ziyaretiyle ilgili açıklama
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Ursula von der Leyen, Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği, Güncel

AB'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Belçika ziyaretiyle ilgili açıklama

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkan Sözcüsü Barend Leyts, Konsey Başkanı Charles Michel ve Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen'in, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yarın akşam saatlerinde görüşme yapacağını duyurdu.

08.03.2020 18:34 | Son Güncelleme: 08.03.2020 18:34
AB'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Belçika ziyaretiyle ilgili açıklama

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkan Sözcüsü Barend Leyts, Konsey Başkanı Charles Michel ve Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen'in, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yarın akşam saatlerinde görüşme yapacağını duyurdu.

Leyts, Twitter hesabından paylaştığı mesajda, başkent Brüksel'de gerçekleşecek görüşmede AB-Türkiye ilişkileri, sığınmacılar, güvenlik ve Suriye'deki kriz ile bölgedeki istikrar konularının ele alınacağını belirtti.

Leyts, görüşmenin yarın yerel saatle 18.00'de gerçekleşeceğini kaydetti.

Kaynak: AA

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Manşet

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