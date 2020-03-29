AB'den Covid-19 nedeniyle Suriye'de ateşkes çağrısı Avrupa Birliği (AB), yeni tip koronavirüs salgınının da göz önünde bulundurularak Suriye'de acil ateşkes çağrısı yaptı

Avrupa Birliği (AB), yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınının da göz önünde bulundurularak Suriye'de acil ateşkes çağrısı yaptı.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in ofisinden yapılan yazılı açıklamada, İdlib'deki mevcut ateşkesin kırılgan olduğu değerlendirildi. Euronews.com'da Görüntüle