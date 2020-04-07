AB'den COVID-19 için Vatandaşları Takip Eden Mobil Uygulama Koronavirüsle ilgili ölümlerle karşı karşıya kalan Avrupa hükümetleri, enfekte kişilerle temasa geçen insanları izlemek ve karantina altındakileri kontrol altına almak için veri takip uygulamaları başlatmıştı.

Koronavirüsle ilgili ölümlerle karşı karşıya kalan Avrupa hükümetleri, enfekte kişilerle temasa geçen insanları izlemek ve karantina altındakileri kontrol altına almak için veri takip uygulamaları başlatmıştı. AB'den gelen yeni bir çağrıda üye ülkelerin ortak takip uygulaması kullanması isteniyor. Avrupa gizlilik gözlemcisi, AB üye ülkelerinin gizlilik haklarını ihlal etmeden koronavirüsün yayılmasını kontrol etmeye yardımcı olmak için kullanılabilecek bir mobil uygulama oluşturmaya çağırdı.

Avrupa Veri Koruma Ofisi (EPDS) daha önce anonimleştirilmiş verilerin kullanımının yasal olduğunu söylemişti ancak gizliliğin tam anlamıyla sağlanabilmesi için pan-european (AB entegrasyonu) istiyor. AB gizlilik gözlem başkanı Wojciech Wiewiorowski, "Hükümetlerdeki farklılıklar göz önüne alındığında, Avrupa Veri Koruma Denetçisi AB düzeyinde koordine edilmiş bir 'COVID-19 takip uygulamasına' çağrıda bulunuyor, veri korumasını sağlamak için Dünya Sağlık Örgütü ile koordinasyon gerçekleştirilmelidir" ifadelerini kullandı.

Ayrıca Vodafone, Deutsche Telekom ve Orange dahil olmak üzere telekom sağlayıcıları virüsü izlemek için telefonların konum verilerini Avrupa Komisyonu ile paylaşmayı kabul etti.