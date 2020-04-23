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Charles Michel, Avrupa Birliği, Ekonomi, Haber

AB'den COVID-19'a karşı kurtarma programı hazırlığı

AB Konseyi Başkanı Charles Michel, "Bir kurtarma fonu kurulmasına yönelik çalışmakta uzlaştık. Liderler, AB Komisyonunu ihtiyaçları değerlendirmek ve karşı karşıya kalınan zorluklarla orantılı bir teklif hazırlamakla görevlendirdi" açıklamasında bulundu.

23.04.2020 23:59 | Son Güncelleme: 23.04.2020 23:59
AB'den COVID-19'a karşı kurtarma programı hazırlığı

AB Konseyi Başkanı Charles Michel, "Bir kurtarma fonu kurulmasına yönelik çalışmakta uzlaştık. Liderler, AB Komisyonunu ihtiyaçları değerlendirmek ve karşı karşıya kalınan zorluklarla orantılı bir teklif hazırlamakla görevlendirdi" açıklamasında bulundu.

Kaynak: Dunya.com

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