AB'den COVID-19'a karşı kurtarma programı hazırlığı AB Konseyi Başkanı Charles Michel, "Bir kurtarma fonu kurulmasına yönelik çalışmakta uzlaştık. Liderler, AB Komisyonunu ihtiyaçları değerlendirmek ve karşı karşıya kalınan zorluklarla orantılı bir teklif hazırlamakla görevlendirdi" açıklamasında bulundu.

AB Konseyi Başkanı Charles Michel, "Bir kurtarma fonu kurulmasına yönelik çalışmakta uzlaştık. Liderler, AB Komisyonunu ihtiyaçları değerlendirmek ve karşı karşıya kalınan zorluklarla orantılı bir teklif hazırlamakla görevlendirdi" açıklamasında bulundu. Kaynak: Dunya.com