AB'den Çiygöz Kararına Tepki

Birlik, Rus Mahkemesi tarafından yargılanan Kırım Tatar Milli Meclisi Başkan Yardımcısı Çiygöz'ün 8 yıl hapis cezasına çarptırılmasına tepki gösterdi.

AB'den Çiygöz Kararına Tepki

Birlik, Rus Mahkemesi tarafından yargılanan Kırım Tatar Milli Meclisi Başkan Yardımcısı Çiygöz'ün 8 yıl hapis cezasına çarptırılmasına tepki gösterdi.

Kaynak: Dunya.com