AB'den Çiygöz Kararına Tepki

Avrupa Birliği (AB), Kırım'da Rus Mahkemesi tarafından yargılanan Kırım Tatar Milli Meclisi (KTMM) Başkan Yardımcısı Ahtem Çiygöz'ün 8 yıl hapis cezasına çarptırılmasına tepki gösterdi.



AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini'nin ofisinden yapılan yazılı açıklamada, "AB, Çiygöz'ün davasını başından beri çok yakından takip etmiş ve bugün de olduğu gibi serbest bırakılması konusunda ısrarcı olmuştur." ifadesi yer aldı.



Açıklamada, KTMM'nin faaliyetlerinin yasaklanması ile liderlerinin baskıya maruz kalmasının Kırım Tatarlarının haklarını ciddi şekilde ihlal anlamına geldiği ve bunun kabul edilemez olduğu kaydedildi.



Diğer KTMM Başkan Yardımcısı İlmi Ümerov hakkındaki suçlamaların da hemen düşürülmesi talep edilen açıklamada, Kırım ve Rusya'da yasa dışı olarak tutuklanmış tüm Ukrayna vatandaşlarının serbest bırakılması istendi.



Rusya, Kırım'ı 16 Mart 2014'te ilhak etmiş, sonrasındaki süreçte Kırım Tatar Milli Meclisi kapatılmış ve Tatar liderlere baskı uygulanlamaya başlanmıştı.