AB'den Çin'in Hong Kong güvenlik yasasına tepki
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AB'den Çin'in Hong Kong güvenlik yasasına tepki

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Çin'in hükümet karşıtı gruplarla mücadeleyi güçlendirmek için çıkarmak istediği "Hong Kong Ulusal Güvenlik Yasası"na ilişkin, "tek ülke, iki sistem"den yana olduklarını bildirdi.

AB'den Çin'in Hong Kong güvenlik yasasına tepki
26.05.2020 18:45 | Son Güncelleme: 26.05.2020 18:45

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Çin'in hükümet karşıtı gruplarla mücadeleyi güçlendirmek için çıkarmak istediği "Hong Kong Ulusal Güvenlik Yasası"na ilişkin, "tek ülke, iki sistem"den yana olduklarını bildirdi.

Michel, Japonya Başbakanı Şinzo Abe ile video konferans görüşmesinin ardından basına açıklamalarda bulundu.

Çin'in Hong Kong'un otonomisine saygı duyması gerektiğini vurgulayan Michel, AB ve Japonya'nın Çin hakkında "aynı düşünceleri paylaştığını" ifade etti.

Michel, "Çin'in tavrına karşı naif değiliz." diyerek, Avrupa'nın Hong Kong'un otonomisini öngören "tek ülke, iki sistem" anlayışını savunduğunu belirtti.

Öte yandan, Çin'deki gelişmelerin gayriresmi 29 Mayıs'ta AB Dışişleri Bakanları Toplantısında da ele alınması bekleniyor.

Yasa tasarısı protestosu

Siyah kıyafetler giyen yüzlerce protestocu, 24 Mayıs'ta ünlü alışveriş bölgesi Causeway Bay'de bir araya gelerek tasarıya karşı protesto düzenlemişti.

Polisin göz yaşartıcı gazla müdahale ettiği protestolarda, aralarında ünlü aktivistlerden Tam Tak-chi'nin de bulunduğu 120 kişi gözaltına alınmıştı.

Gösteriler, Çin'in 22 Mayıs'ta yasa tasarısını parlamentoya sunmasının ardından geldi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo 22 Mayıs'ta, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell 23 Mayıs'ta, Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde yeni güvenlik yasası çıkarma girişimine tepki göstermişti.

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, Avustralya Dışişleri Bakanı Marise Payne ve Kanada Dışişleri Bakanı François-Philippe Champagne'ın 22 Mayıs'taki ortak açıklamasında, Çin'in girişiminden derin endişe duyulduğu belirtilmişti.

Çin'in yeni güvenlik yasası

Çin'in Hong Kong'daki İrtibat Bürosu Direktörü Luo Huining, Hong Kong'daki hükümet karşıtı gruplara yönelik "dış müdahale, bağımsızlık yanlısı güçler ve radikal şiddetle mücadele etmek için ulusal güvenlik yasasının çıkarılması" gerektiğini açıklamıştı.

Çin hükümetince 2003'te Hong Kong'da çıkarılması talep edilen yasaya karşı bölgede kitlesel protesto hareketleri düzenlenmiş, Pekin yönetimi geri adım atmak durumunda kalmıştı.

Hong Kong'un temel yasasının 23'üncü maddesi, yerel hükümetin gerekli görmesi durumunda Çin merkezi hükümetini yıkma, isyana teşvik, vatana ihanete karşı kanunlar çıkarmasını öngörüyor.

Söz konusu "Hong Kong Ulusal Güvenlik Yasası", bölgede Pekin yönetiminin nüfuzunu pekiştirecek en önemli yasa olarak değerlendiriliyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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