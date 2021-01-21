AB'den Çavuşoğlu-Borrell görüşmesine ilişkin açıklama Açıklaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

AB'den Çavuşoğlu-Borrell görüşmesine ilişkin açıklama Açıklaması

21.01.2021 22:31 | Son Güncelleme: 21.01.2021 22:34
AB'den Çavuşoğlu-Borrell görüşmesine ilişkin açıklama Açıklaması

Avrupa Birliği (AB), Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell arasındaki görüşmeye ilişkin, "AB'nin, Türkiye ile değerler ve ilkelere bağlı, iş birliği ve karşılıklı fayda içeren ilişki geliştirmesinde stratejik...

Avrupa Birliği (AB), Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell arasındaki görüşmeye ilişkin, "AB'nin, Türkiye ile değerler ve ilkelere bağlı, iş birliği ve karşılıklı fayda içeren ilişki geliştirmesinde stratejik çıkarı bulunmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Borrell'in ofisinden yapılan açıklamada, Brüksel'de gerçekleştirilen görüşmenin, Türkiye-AB ilişkilerinin durumunu AB liderlerinin aralık zirvesinde çizdiği çerçevede değerlendirme fırsatı verdiği ifade edildi.

Özellikle Doğu Akdeniz'deki duruma yoğunlaşarak ilişkilerin ilerleyeceği yolun ele alındığı belirtilen açıklamada, Doğu Akdeniz'deki durumun ilişkilerde merkezi bir yer tuttuğu bildirildi.

Açıklamada, AB liderlerinin, aralık zirvesinde Borrell'den ve AB Komisyonundan Türkiye ile AB arasındaki siyasi, ekonomik ve ticari ilişkilerle ilgili rapor sunmasını, ayrıca ilişkilerde nasıl ilerleneceğine dair seçenekleri hazırlamasını istediği hatırlatılarak şunlar kaydedildi:

"AB'nin, Türkiye ile değerler ve ilkelere bağlı, iş birliği ve karşılıklı fayda içeren ilişki geliştirmesinde stratejik çıkarı bulunmaktadır. Josep Borrell ve Mevlüt Çavuşoğlu arasındaki toplantı bu yönde ilerlemek için samimi, açık ve derin görüş alışverişi imkanı sağlamıştır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Tuğrul Çam

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Ömer Çelik Yaşar Güler Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hande Erçel Cemre Kemer Şeyma Subaşı Neslihan Atagül
Spor Ali Koç Arda Turan Erol Bulut Cüneyt Çakır Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kar Rusya Beşiktaş Joe Biden
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: AB'den Çavuşoğlu-Borrell görüşmesine ilişkin açıklama Açıklaması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.1.2021 22:40:33. #1.15#
title