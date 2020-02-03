AB'den Brexit sonrası İngiltere ile müzakere hazırlığı
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başmüzakerecisi Michel Barnier, birlik standartlarına uyması koşuluyla İngiltere ile sıfır gümrük vergisi ve sıfır kota da dahil olmak üzere iddialı bir ticaret anlaşması üzerinde çalışacaklarını söyledi.
03.02.2020 15:55 | Son Güncelleme: 03.02.2020 15:55
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başmüzakerecisi Michel Barnier, birlik standartlarına uyması koşuluyla İngiltere ile sıfır gümrük vergisi ve sıfır kota da dahil olmak üzere iddialı bir ticaret anlaşması üzerinde çalışacaklarını söyledi.
Kaynak: Dunya.com