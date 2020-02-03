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AB'den Brexit sonrası İngiltere ile müzakere hazırlığı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başmüzakerecisi Michel Barnier, birlik standartlarına uyması koşuluyla İngiltere ile sıfır gümrük vergisi ve sıfır kota da dahil olmak üzere iddialı bir ticaret anlaşması üzerinde çalışacaklarını söyledi.

03.02.2020 15:55 | Son Güncelleme: 03.02.2020 15:55
AB'den Brexit sonrası İngiltere ile müzakere hazırlığı

(AB) Komisyonu Başmüzakerecisi Michel Barnier, birlik standartlarına uyması koşuluyla ile sıfır gümrük vergisi ve sıfır kota da dahil olmak üzere iddialı bir ticaret anlaşması üzerinde çalışacaklarını söyledi.

Kaynak: Dunya.com

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