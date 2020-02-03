AB'den Brexit sonrası İngiltere ile müzakere hazırlığı

03.02.2020 15:55 | Son Güncelleme: 03.02.2020 15:55

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başmüzakerecisi Michel Barnier, birlik standartlarına uyması koşuluyla İngiltere ile sıfır gümrük vergisi ve sıfır kota da dahil olmak üzere iddialı bir ticaret anlaşması üzerinde çalışacaklarını söyledi.