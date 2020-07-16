AB'den Bosna Hersek'in Kovid-19 ile mücadelesine tıbbi malzeme desteği
Avrupa Birliği (AB), Bosna Hersek'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelesinde 1,3 milyon avro değerinde tıbbi malzeme yardımında bulundu.
16.07.2020 16:00 | Son Güncelleme: 16.07.2020 16:44
Avrupa Birliği (AB), Bosna Hersek'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelesinde 1,3 milyon avro değerinde tıbbi malzeme yardımında bulundu. Tıbbi malzemelerde 28 adet yüksek kaliteli solunum cihazı da bulunduğu bildirildi.
Kaynak: AA