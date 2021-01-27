AB'den Boeing 737 Max'a uçuş izni
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AB'den Boeing 737 Max'a uçuş izni

27.01.2021 16:17 | Son Güncelleme: 27.01.2021 16:21
AB'den Boeing 737 Max'a uçuş izni

Avrupa Birliği (AB), kazaların ardından uçuş yasağı getirilen Boeing 737 Max tipi yolcu uçaklarına uçuş izni verdi.

Avrupa Birliği (AB), kazaların ardından uçuş yasağı getirilen Boeing 737 Max tipi yolcu uçaklarına uçuş izni verdi.

Avrupa Havacılık Emniyeti Ajansı (EASA) Direktörü Patrick Ky, 2018 ve 2019'da meydana gelen kazaların ardından uçuşu yasaklanan ABD'li üretici Boeing'in 737 Max uçaklarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Ky, EASA tarafından yapılan kapsamlı incelemenin ardından 737 Max'ın güvenle hizmete dönebileceğine karar verdiklerini belirtti.

Kararın ekonomik ve siyasi baskılardan bağımsız biçimde alındığının altını çizen Ky, söz konusu incelemede AB'nin kendi test ve simülasyonlarını yaptığını, sonuçta Boeing'in güvenlik sorunlarına yönelik çözümlerini tatmin edici bulduklarını kaydetti.

Ky, uçakta yazılım ve kullanım kılavuzunda güncelleme, uçuş kontrol ve elektrik sistemi ile bakım ve mürettebat eğitimi gibi alanlarda değişiklikler yapıldığını, 737 Max operasyonlarını gelecekte de yakın biçimde takip etmeyi sürdüreceklerini ifade etti.

ABD ve Brezilya, Boeing 737 Max'ların ticari uçuşlarını geçen yıl başlatmıştı.

Boeing, 737 Max tipi yolcu uçaklarının uçuş kontrol sistemindeki üretim hatasının yol açtığı uçak kazaları nedeniyle eleştirilere hedef olmuştu.

Endonezya'da Lion Hava Yolları'na ait "JT 610" sefer sayılı Boeing 737 Max 8 tipi uçak, 29 Ekim 2018'de, Cakarta'dan Sumatra Adası'ndaki Pangkal Pinang şehrine gitmek üzere havalandıktan kısa süre sonra denize çakılmıştı. 189 kişinin yaşamını yitirdiği kaza, bu tip uçakların ilk kazası olarak tarihe geçmişti.

Etiyopya Hava Yolları'na ait Boeing 737 Max 8 tipi yolcu uçağı da 10 Mart 2019'da Addis Ababa'dan Kenya'nın başkenti Nairobi'ye gitmek için havalandıktan kısa süre sonra düşmüş, uçaktaki 157 kişi hayatını kaybetmişti.

Etiyopya'daki kazanın ardından Türkiye, Çin, Etiyopya, İngiltere, Almanya, Fransa, Hollanda ve Avusturya'nın da aralarında bulunduğu birçok ülke, "Boeing 737 Max" tipi uçakların operasyonlarını geçici olarak durdurmuş ve hava sahalarını bu uçuşlara kapatmıştı.

Her iki kazaya da uçaklardaki yükseliş açısını ayarlayan sensörler arasındaki veri uyuşmazlığının yol açtığı tespit edilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ata Ufuk Şeker

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