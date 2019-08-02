AB'den BM'nin Libya'da ateşkes önerisine destek

Avrupa Birliği (AB), Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Gassan Salame'nin Libya'da ateşkes çağrısını desteklediğini bildirdi.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Salame'nin, Libya'da taraflara Kurban Bayramı'ndan önce ateşkes ve daha sonra ilgili ülkelerin katılımıyla üst düzey uluslararası toplantı düzenlenmesi çağrısına ilişkin deklarasyon yayımladı.

AB ve üye devletlerin, "Libya'daki tarafların sürekli ateşkes ve BM ile kolaylaştırılmış bir siyasi sürece geri dönme taahhüdünde bulunması" talebinde birleştiğini kaydeden Mogherini, "AB ve üyeleri, Salame'nin Kurban Bayramı'nı vesile kılarak yaptığı ateşkes çağrısını memnuniyetle karşıladı. Bu tedbirler, barış yolunda ilk adımı oluşturabilir." ifadelerini kullandı.

Mogherini, Libya'daki krizin askeri yollardan çözülemeyeceğini belirterek, özellikle sivillerin korunmasının önemine işaret etti.

Tüm BM üyelerine Libya'nın barış ve istikrarına katkı yapmaları çağrısında bulunan Mogherini, ayrıca Libya'daki tarafları da terör ve suç örgütleri ile iş birliği yapmamaları konusunda uyardı.

BM Libya Özel Temsilcisi Salame, Libya'da taraflara Kurban Bayramı'ndan önce ateşkes ve daha sonra ilgili ülkelerin katılımıyla üst düzey uluslararası toplantı düzenlenmesi çağrısında bulunmuştu.

Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı başlatan Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter, aradan geçen yaklaşık dört ayda yaşadıkları kayıpların ardından, sivil noktalara yönelik saldırılarını artırmıştı.

Hafter'e bağlı savaş uçaklarının hafta sonu Trablus'un güneyindeki sahra hastanesine düzenlediği saldırıda 3'ü doktor, 5 kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA