AB'den BM'nin göçmen hakları raporuyla ilgili açıklama: "Geri itmeler yasa dışıdır, endişeliyiz"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

AB'den BM'nin göçmen hakları raporuyla ilgili açıklama: "Geri itmeler yasa dışıdır, endişeliyiz"

AB'den BM'nin göçmen hakları raporuyla ilgili açıklama: 'Geri itmeler yasa dışıdır, endişeliyiz'
Anadolu Ajansı / Selen Temizer - Haberler | Güncel

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Göç, İçişleri ve Vatandaşlık İşleri Sözcüsü Adalbert Jahnz, geri itmelerle ilgili tekrarlanan raporlardan endişe duyduklarını belirterek, söz konusu eylemin AB hukukuna aykırı olduğunu vurguladı.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Göç, İçişleri ve Vatandaşlık İşleri Sözcüsü Adalbert Jahnz, geri itmelerle ilgili tekrarlanan raporlardan endişe duyduklarını belirterek, söz konusu eylemin AB hukukuna aykırı olduğunu vurguladı.

Jahnz, günlük basın toplantısında Birleşmiş Milletler (BM) Göçmen Hakları Özel Raportörü Felipe Gonzalez Morales'in dün yayımladığı raporuna ilişkin bir soruyu yanıtladı.

Jahnz, "Geri itmeler AB hukukuna göre yasa dışıdır. Geri itmelere ilişkin her suçlama üye ülkelerce araştırılmalı ve bir daha yapılmayacağı garanti edilmelidir." dedi.

Her üye ülkenin sınırları için bir gözetleme prosedürü kurması ve göçmenlerin haklarının korunduğundan emin olması gerektiğinin altını çizen Jahnz, "Komisyon, geri itmelere ilişkin tekrarlanan raporlardan endişe duymaktadır." diye konuştu.

Jahnz, söz konusu raporu henüz incelemediklerini, daha sonra detaylı tepki vereceklerini kaydetti.

Morales'in raporunda "geri itmelerin sınır yönetiminin rutin bir unsuru haline geldiği, göçmenlere yönelik gelişmiş bir ön yargının, yükümlülüklerin farkında olunmamasının ve ülkeye insan hakları temelli giriş ve destek sağlanmasına hazırlıksız olunmasının sonucu olduğu" belirtildi.

Raporda ayrıca, "geri itmelerin bazen ceza ve caydırıcılık olarak" kullanıldığı ifade edildi ve AB sınır güvenliği ajansı Frontex'in teknik imkanlarından Türkiye ile Libya'ya geri itmeler için yararlanıldığı iddialarına yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selen Temizer

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Veysel Eroğlu Devlet Bahçeli Memduh Büyükkılıç Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hazal Kaya Fatma Turgut Fahriye Evcen Rahşan Gülşan
Spor Fatih Terim Okay Yokuşlu Yiğit Şardan Aziz Yıldırım Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
AB'den BM'nin göçmen hakları raporuyla ilgili açıklama: "Geri itmeler yasa dışıdır, endişeliyiz" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.6.2021 15:57:09. #1.15#

title