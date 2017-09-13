AB Komisyonu Başkanı: Türk Yönetimi Müzakerelerin Başarısızlıkla Sonuçlanmasına Zemin Hazırlıyor

Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, AB 'nin durumu ve geleceği hakkında Avrupa Parlamentosu'nda yıllık konuşmasını yaptı. Junker, konuşmasında Türkiye'nin AB üyelik müzakerelerini de değerlendirdi.

''TÜRK HALKINA HER ZAMAN EL UZATMAYA HAZIRIZ''

Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, AB 'nin durumu ve geleceği hakkında yıllık konuşmasını yaptı. Juncker, "Türk halkına her zaman el uzatmaya hazırız. Fakat Türkiye yönetimi, üyelik müzakerelerinin başarısızlıkla sonuçlanması için zeminler oluşturuyor gibi görünüyor ve kendini AB'den uzaklaştırıyor." dedi.

''ŞİMDİ BİR FIRSAT PENCERESİ VAR''

Juncker, "Rüzgar Avrupa'nın yelkenlerine geri döndü ve şimdi bir fırsat penceresi var." derken, "AB'nin, Avustralya ve Yeni Zelanda'yla ticaret görüşmelerini başlaması gerektiğini" söyledi.

Otomobil şirketlerinin yaptığı hilelerin kendisini şok ettiğini söyleyen Juncker, gelecekte üretilen araçların temiz olmasını istedi.

''TÜRKİYE KENDİNİ AB'DEN UZAKLAŞTIRIYOR''

Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Avrupa Parlamentosu'nda yaptığı konuşmada, "Türk halkına her zaman el uzatmaya hazırız. Fakat Türkiye yönetimi, üyelik müzakerelerinin başarısızlıkla sonuçlanması için zeminler oluşturuyor gibi görünüyor ve kendini AB'den uzaklaştırıyor." ifadelerini kullandı.

''MÜLTECİLERİ GERİ GÖNDERMEMEK İÇİN ÇALIŞIYORUZ''

Göçmen kriziyle ilgili de konuşan Juncker,İtalya'yı göçmen krizindeki tavrından dolayı kutlayarak, "İtalya Avrupa'nın onurunu kurtardı" dedi.

Komisyonu Başkanı, " Libya'daki göçmenlerin skandal durumu için AB'nin çalışacağını belirtirken, " AB'nin yeni göçmen politikası hakkında bu ay sonunda öneride bulunacağını" söyledi. Ayrıca Juncker, "Mülteci korumasından yararlanamayan göçmenleri geri göndermek için harekete geçmeliyiz." dedi.

Kaynak: Habertürk