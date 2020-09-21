AB'den bir Türk şirketine 'Libya yaptırımı'
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
BBC

AB'den bir Türk şirketine 'Libya yaptırımı'

Avrupa Birliği dışişleri bakanları, Libya'ya yönelik silah ambargosunu deldikleri gerekçesiyle Türk, Ürdünlü ve Kazak birer şirket ile iki Libya vatandaşına yaptırım uygulama kararı aldığı bildirildi.

AB'den bir Türk şirketine 'Libya yaptırımı'
21.09.2020 17:22 | Son Güncelleme: 21.09.2020 17:27

Avrupa Birliği dışişleri bakanlarının, Libya'ya yönelik silah ambargosunu deldikleri gerekçesiyle Türk, Ürdünlü ve Kazak birer şirket ile iki Libya vatandaşına yaptırım uygulama kararı aldığı bildirildi.

İki diplomatik kaynakla görüşen Reuters ajansı, söz konusu şirketlerin havacılık ve denizcilik sektörlerinden olduğunu aktarıyor.

Şirketlerin ismi ise henüz bilinmiyor.

Bugün Brüksel'de bir araya gelen AB dışişleri bakanlarının aldıkları kararların ilerleyen saatlerde açıklanması bekleniyor.

Fransız haber ajansı AFP, alınan yaptırım kararıyla birlikte şirketlerin AB'deki varlıklarının dondurulacağını, AB finansal piyasalarına erişimlerinin engelleneceğini ve AB içindeki şirketlerle ticaret yapmalarına izin verilmeyeceğini aktarıyor.

Birleşmiş Milletler, 2011'de Muammer Kaddafi'nin devrilmesinden beri çatışmaların yaşandığı Libya'ya yönelik bir silah ambargosu kararı almıştı.

Avrupa Birliği de Akdeniz'deki donanmasıyla bu ambargoyu denetliyor.

AFP'nin aktardığına göre AB, ambargoyu delenlere dair istihbarat da topluyor ve bugün karar verilen ceza, AB'nin Libya'ya dair verdiği ilk yaptırım kararı oldu.

Ajansa göre bu karar, Doğu Akdeniz'deki gelişmeler nedeniyle halihazırda gergin olan AB - Türkiye ilişkilerini daha da germe riski taşıyor.

BBC
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Meral Akşener Fahrettin Koca Mustafa Şentop Erkan Kandemir Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cem Yılmaz Seda Sayan Merve Dizdar Serenay Sarıkaya
Spor Fatih Terim Jimmy Durmaz Mbaye Diagne Rıza Çalımbay Marcel Tisserand
Daha Fazla Ateş Bursa Atama Çocuk
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: AB'den bir Türk şirketine 'Libya yaptırımı' - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.9.2020 17:46:53. #1.14#
title