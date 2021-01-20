AB'den bilgisayar oyunu şirketlerine "coğrafi engelleme" cezası
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AB'den bilgisayar oyunu şirketlerine "coğrafi engelleme" cezası

20.01.2021 15:35 | Son Güncelleme: 20.01.2021 15:35
AB'den bilgisayar oyunu şirketlerine

Avrupa Birliği (AB), bilgisayar oyun platformu Steam ve 5 oyun firmasına ürünlerinde coğrafi engelleme uyguladıkları gerekçesiyle 7,8 milyon avro para cezası kesti.

Avrupa Birliği (AB), bilgisayar oyun platformu Steam ve 5 oyun firmasına ürünlerinde coğrafi engelleme uyguladıkları gerekçesiyle 7,8 milyon avro para cezası kesti.

AB Komisyonu, bilgisayara oyunları sektöründe faaliyet gösteren Steam, Bandai Namco, Capcom, Focus Home, Koch Media ve ZeniMax adlı firmalara rekabet kurallarını ihlal ettikleri gerekçesiyle para cezası verildiğini duyurdu.

Komisyon'un açıklamasında söz konusu şirketlerin, Avrupa Ekonomik Alanı'nda kullanıcıların coğrafi konumuna göre 100 civarında bilgisayar oyununun sınır ötesi satışını kısıtladığı kaydedildi.

AB ülkeleri arasında coğrafi engelleme uygulamasının kurallara aykırı olduğuna dikkat çekilen açıklamada, firmalara toplam 7,8 milyon avro para cezası verildiği belirtildi.

Bazı AB üyesi ülkelerde bilgisayar oyunları diğerlerine göre daha uygun fiyatla satılabiliyor. Söz konusu firmalar, bir AB üyesi ülkeden alınan oyunların bir başka ülkeden etkinleştirilmesini engelliyordu.

Avrupa vatandaşlarının yarıdan fazlası bilgisayar ve video oyunları oynuyor.

Avrupa'da söz konusu oyun piyasası ise 17 milyar avroyu buluyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ata Ufuk Şeker

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