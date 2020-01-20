AB'den Berlin Konferansına yönelik resmi açıklama

20.01.2020 16:58 | Son Güncelleme: 20.01.2020 17:08

Avrupa Komisyonu (AB) Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell, Almanya'nın Başkenti Berlin'de düzenlenen Libya konulu konferansa ilişkin ortak bir basın açıklaması yayınladı.



AB Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, "Libya konulu Berlin Konferansı, Libya krizinin bu en kritik noktasında, en etkili bölgesel ve uluslararası ortakları bir araya getirmiştir" denildi.



"55 madde üzerinde mutabık kalındı"



AB Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell tarafından yapılan ortak açıklamada, "Katılımcı ülke ve kuruluşlar tarafından 55 madde üzerinde mutabık kalınmıştır. Katılımcılar ateşkesi tehlikeye atacak her türlü tedbir ve ilave askeri destekten kaçınacaklarını taahhüt etmiştir. Ayrıca bu hususların hızlı biçimde takip edilmesi konusunda da anlaşmaya varılmıştır. Bu, ileriye dönük atılmış önemli bir adımdır" ifadeleri kullanıldı.



İkili, yapılan ortak açıklamayla AB olarak Libya'daki krize en sürdürülebilir çözümün, Libya halkının ihtiyaçlarına öncelik veren BM öncülüğündeki ara buluculuk çabalarıyla bulunabileceğini teyit ettiklerini belirtti. Açıklamada, "Çatışmayı sona erdirecek ve uzun soluklu barışın tesisini sağlayacak yegane şey, Libya'nın liderlik ettiği ve Libya halkının sahiplendiği bir siyasi süreçtir" denildi.



"Bölgede istikrar ve refah için Libya'nın birliğini, egemenliğini ve toprak bütünlüğünü destekliyoruz" diyen Leyen ve Borrel, "Bu aynı zamanda Avrupa Birliği için de önemlidir" diyerek AB üyesi ülkelere de anlaşmaya riayet edilmesi mesajını verdi. Geçtiğimiz haftalarda ateşkes anlaşması yapılması ve siyasi sürecin yeniden başlatılması için Libyalı taraflar ve bölgesel ve uluslararası ortaklarla temaslarda bulunduklarını belirten ikili, "Bugün yapılanlar önemli bir ilk adımı oluşturmakla birlikte, daha yapılması gereken çok iş var" ifadelerini kullandı.



Resmi açıklamada ayrıca, AB'nin konferansa müteakip adımların atılması sürecinde önemli bir rol üstlenmeye kararlı olduğunun altı çizildi.



"Ateşkesin izlenmesine ve silah ambargosuna saygı gösterilmesine en iyi nasıl katkıda bulunabileceğimizi değerlendireceğiz" denilen açıklamada, AB Dışişleri Bakanları Zirvesine işaret edilerek, "AB Dışişleri Bakanları anlaşmanın hayata geçirilmesine AB'nin nasıl katkı sağlayabileceğini ele alacaklar" ifadeleri kullanıldı. - BRÜKSEL

Kaynak: İHA