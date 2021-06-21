AB'den Belarus'a yeni yaptırımlar bekleniyor
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AB'den Belarus'a yeni yaptırımlar bekleniyor

AB'den Belarus'a yeni yaptırımlar bekleniyor
Anadolu Ajansı / Ömer Tuğrul Çam - Haberler | Güncel

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri dışişleri bakanlarının, Belarus'a yeni yaptırımlar için bugün karar alması öngörülüyor.

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri dışişleri bakanlarının, Belarus'a yeni yaptırımlar için bugün karar alması öngörülüyor.

AB dışişleri bakanları, Lüksemburg'da toplanıyor. Toplantının ana gündem maddelerini Belarus, Irak ve Latin Amerika ile Karayipler oluşturuyor.

AB bakanlarının, geçen ay Atina-Vilnius seferini yaparken bomba ihbarı gerekçesiyle Belarus'un başkenti Minsk'e indirilen yolcu uçağında muhalif gazeteci Roman Protaseviç'in gözaltına alınması nedeniyle bu ülkeye yeni yaptırım kararı alması öngörülüyor. Yaptırımların uçağın indirilmesinde rolü bulunan 80'e yakın kişi ve kuruluşu kapsaması planlanıyor.

Buna ek olarak bakanlar, Belarus'un bankacılık ve petrokimya gibi sektörlerini hedef alan ekonomik yaptırımları ele alacak. Bu yaptırımların ise 24-25 Haziran'daki AB Liderler Zirvesi öncesinde hazır olması bekleniyor.

AB dışişleri bakanları, bugünkü toplantılarında Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile de bir araya gelecek. Irak konusunda AB'nin bu ülkeye yardımları ve Irak'ta ekimde yapılacak seçimler öncesinde AB'nin gözlemci heyeti göndermesi, seçimlerin sağlıklı düzenlenmesi için gerekli yardımlar gibi meseleler konuşulacak.

Türkiye de konuşulacak

Bu hafta yapılacak AB Liderler Zirvesi'nin konularından biri Türkiye olacağı için dışişleri bakanlarının gündeminde Türkiye de bulunacak.

AB yetkilileri, Türkiye ile AB arasında uzun süre gergin seyreden ilişkilerin olumlu bir yola girdiğini ve bunun devam etmesini istediklerini belirtiyor. AB tarafı, Doğu Akdeniz'de durumun sakin olduğunu, bunu olumlu bulduklarını ifade ediyor ve ayrıca Türkiye-Yunanistan arasındaki ikili görüşmelerin başlamasını da olumlu değerlendiriyor.

Suriye ve Libya gibi bölgesel konularda da önceki aylara göre Türkiye AB'nin birbirine daha yakın olduğu ancak ilişkilerde Kıbrıs konusunda Türkiye ve AB'nin farklı pozisyonları bulunduğu dile getiriliyor.

AB bakanlarının Lüksemburg'daki toplantısında Lübnan, Orta Doğu Barış Süreci, İran'daki seçimler, Rusya, Etiyopya, Belgrad-Priştine Diyaloğu gibi konular da görüşülecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Tuğrul Çam

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