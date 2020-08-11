AB'den Belarus'a tepki: "AB, Belarus'la ilişkilerini gözden geçirecek" Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell, Belarus'ta yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerine yönelik yaptığı açıklamada, "Avrupa Birliği Belarus'la ilişkilerini derinden gözden geçirecek" dedi.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell, Belarus'ta yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerine yönelik yaptığı açıklamada, "Avrupa Birliği Belarus'la ilişkilerini derinden gözden geçirecek" dedi.

Belarus'ta geçtiğimiz 9 Ağustos'ta yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından tansiyon düşmüyor. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell yaptığı açıklamada, "AB, cumhurbaşkanlığı seçimlerine yol açan gelişmeleri yakından takip ediyor. Seçim kampanyası sırasında Belarus halkı demokratik değişim arzusunu gösterdi. Ancak seçimler ne özgür ne de adildi" ifadelerini kullandı.

Borrell, "Devlet yetkilileri orantısız ve kabul edilemez şiddet uygulayarak en az 1 kişinin ölümüne ve birçok kişinin yaralanmasına neden oldu. Binlerce kişi gözaltına alındı ve toplanma, basın ve ifade özgürlüklerine yönelik baskılar yoğunlaştı. Belarus yetkililerini, tutuklu bulunanların hepsini derhal ve koşulsuz olarak serbest bırakmaya çağırıyoruz. Dahası yerli gözlemcilerin güvenilir raporları, seçim sürecinin AGİT katılımcısı bir devletten beklenen uluslararası standartları karşılamadığını gösteriyor" dedi.

"Belarus halkı daha iyisini hak ediyor" diyen Borrell, "2015 yılında siyasi mahkumların serbest bırakılmasından bu yana AB ile Belarus arasındaki ilişkiler iyileşti. Ancak insan hakları ve hukukun üstünlüğü konusunda ilerleme olmazsa AB-Belarus ilişkileri daha da kötüleşebilir" diye konuştu.

"AB BELARUS'LA İLİŞKİLERİ GÖZDEN GEÇİRECEK"

Belarus'taki gidişatın değişmemesi halinde ilişkilerin derinden gözden geçirileceğini bildiren Borrell, "Bu arka plana aykırı olarak Belarus yetkililerinin mevcut durumu ele alma eylemlerini değerlendiriyoruz. AB olarak Belarus ilişkilerini derinlemesine gözden geçireceğiz. Bu diğerlerinin yanı sıra gözlemlenen şiddetten sorumlu olanlara karşı önlemler almayı, haksız tutuklamaları ve seçim sonuçlarının tahrif edilmesini içerebilir" dedi.

Açıklamanın sonunda son bir çağrı yapan Borrell, "Belarus siyasi liderlerini daha fazla şiddetten kaçınmak için daha geniş bir toplumla gerçek ve kapsayıcı bir diyalog başlatmaya çağırıyoruz. AB, demokratik, bağımsız, egemen, müreffeh ve istikrarlı bir Belarus'u desteklemeye devam edecek" ifadelerini kullandı.

(İHA)

Kaynak: İHA