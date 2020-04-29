HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

AB'den Batı Balkanlara Kovid-19 desteği

Avrupa Birliği (AB), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Batı Balkan ülkelerine yaklaşık 3,3 milyar avroluk mali destek verileceğini duyurdu.

AB'den Batı Balkanlara Kovid-19 desteği
29.04.2020 14:50 | Son Güncelleme: 29.04.2020 14:50

Avrupa Birliği (AB), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Batı Balkan ülkelerine yaklaşık 3,3 milyar avroluk mali destek verileceğini duyurdu.

AB Komisyonu, AB ve Batı Balkan ülke liderlerinin 6 Mayıs'ta video konferans yöntemiyle yapacakları toplantı öncesi bölgeye yönelik ekonomik destek paketi hazırlandığını açıkladı.

Buna göre, Batı Balkan ülkeleri Arnavutluk, Bosna Hersek, Kosova, Karadağ, Kuzey Makedonya ve Sırbistan'a salgınla mücadele için yardım edilecek.

Avrupa Yatırım Bankası (EIB), söz konusu ülkelerdeki kamu yatırımlarına 1,7 milyar avro kredi verecek.

Batı Balkan ülkelerinin ödemeler dengelerine yardımcı olmak için 750 milyon avro makro finansal destek sağlanacak.

Bölgede salgından etkilenen özel sektör şirketlerine 455 milyon avroluk mali kaynak aktarılacak.

Ülkelerin sağlık sistemlerini güçlendirmek için Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) fonlarından 389 milyon avro tahsis edilecek.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

Haberler

ABD'li kriz kahini Roubini, dünya ekonomisinin koronavirüsle çökeceğine dair 10 neden sıraladı Ekonomi
ABD'li kriz kahini Roubini, dünya ekonomisinin koronavirüsle çökeceğine dair 10 neden sıraladı
Ekonomik güven endeksi Nisan'da yüzde 44,1 azaldı Ekonomi
Ekonomik güven endeksi Nisan'da yüzde 44,1 azaldı
Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu hurda satışı yapacak Ekonomi
Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu hurda satışı yapacak
Koronavirüs tedbirleri çay üreticisini de vurdu! Ayda 7.500 TL kazanacak işçi bulamıyorlar Ekonomi
Koronavirüs tedbirleri çay üreticisini de vurdu! Ayda 7.500 TL kazanacak işçi bulamıyorlar
Son Dakika: Mayıs ayı işsizlik maaşları ödenmeye başladı Ekonomi
Son Dakika: Mayıs ayı işsizlik maaşları ödenmeye başladı
Adana'da kebap satışlarında tarihi düşüş yaşanıyor Ekonomi
Adana'da kebap satışlarında tarihi düşüş yaşanıyor
Moody's: Türkiye 2020'de yüzde 5 daralacak, 2021'de ise yüzde 3,5 büyüyecek
Moody's: Türkiye 2020'de yüzde 5 daralacak, 2021'de ise yüzde 3,5 büyüyecek
Koronavirüse karşı mücadeleyi kazanan 3 ülke, para birimlerinin değerini artırdı
Koronavirüse karşı mücadeleyi kazanan 3 ülke, para birimlerinin değerini artırdı
Merkez Bankası 4 Mayıs'tan itibaren yeni 10 TL'leri tedavüle verecek
Merkez Bankası 4 Mayıs'tan itibaren yeni 10 TL'leri tedavüle verecek
Koronavirüs salgınını fırsata çeviren otel, 1.900 liraya şifalı su satmaya başladı
Koronavirüs salgınını fırsata çeviren otel, 1.900 liraya şifalı su satmaya başladı
Dolar 6,99 seviyesinden işlem görüyor
Dolar 6,99 seviyesinden işlem görüyor
Borsanın en değerli şirketi 37,5 milyar lirayla Koç Holding oldu
Borsanın en değerli şirketi 37,5 milyar lirayla Koç Holding oldu
Güne düşüşle başlayan gram altın 383,6 liradan işlem görüyor
Güne düşüşle başlayan gram altın 383,6 liradan işlem görüyor
Bakan Pakdemirli, çiftçinin ürünlerine pazar bulabileceği Dijital Tarım Pazarı'nı tanıttı
Bakan Pakdemirli, çiftçinin ürünlerine pazar bulabileceği Dijital Tarım Pazarı'nı tanıttı
Koronavirüs salgını nedeniyle Starbucks'ın karı yarı yarıya azaldı
Koronavirüs salgını nedeniyle Starbucks'ın karı yarı yarıya azaldı
Bakan Albayrak: Fırsatçılara karşı daha sert adımlar atacağız
Bakan Albayrak: Fırsatçılara karşı daha sert adımlar atacağız
Dolaşımdaki paraların bulaşıcılığı artırması kripto paralara ilgiyi artırdı
Dolaşımdaki paraların bulaşıcılığı artırması kripto paralara ilgiyi artırdı
Bir ev fiyatından daha ucuza satılan ada: Linga adası
Bir ev fiyatından daha ucuza satılan ada: Linga adası
THY, tüm iç ve dış hat seferlerini 28 Mayıs'a kadar durdurdu
THY, tüm iç ve dış hat seferlerini 28 Mayıs'a kadar durdurdu
Altının kilogramı 384 bin 500 liraya geriledi
Altının kilogramı 384 bin 500 liraya geriledi
Seyahat kısıtlaması sonrası Rize-Trabzon otobüs bileti 20 TL'den 250 TL'ye çıktı
Seyahat kısıtlaması sonrası Rize-Trabzon otobüs bileti 20 TL'den 250 TL'ye çıktı
Uber'den sağlık çalışanlarına özel ücretsiz ticari taksi hizmeti
Uber'den sağlık çalışanlarına özel ücretsiz ticari taksi hizmeti
Yılda 15 bin kaz üreten girişimci, talebe yetişmekte zorlanıyor
Yılda 15 bin kaz üreten girişimci, talebe yetişmekte zorlanıyor
Koronavirüs nedeniyle talep patlaması yaşanan propolisin kilogram fiyatı 2 bin liradan 4 bin liraya yükseldi
Koronavirüs nedeniyle talep patlaması yaşanan propolisin kilogram fiyatı 2 bin liradan 4 bin liraya yükseldi
Çiftçinin Mayıs ve Haziran aylarına ilişkin kredi borçları 6 ay faizsiz ertelenecek
Çiftçinin Mayıs ve Haziran aylarına ilişkin kredi borçları 6 ay faizsiz ertelenecek
AVM'ler 11 Mayıs'ta kademeli olarak, Haziran başında ise tam kapasite açılmaya hazırlanıyor
AVM'ler 11 Mayıs'ta kademeli olarak, Haziran başında ise tam kapasite açılmaya hazırlanıyor
Uzmanlardan e-Devlet dolandırıcılarına karşı uyarı: Resmi uzantılı mail ve SMS'lere dikkat
Uzmanlardan e-Devlet dolandırıcılarına karşı uyarı: Resmi uzantılı mail ve SMS'lere dikkat
100 bin puanın üzerine çıkan borsa, yeni güne de yükselişle başladı
100 bin puanın üzerine çıkan borsa, yeni güne de yükselişle başladı
Güne yükselişle başlayan dolar, 6,99'dan işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan dolar, 6,99'dan işlem görüyor
Merkez Bankası'nın resmi rezerv varlıkları Mart'ta 92,1 milyar dolara geriledi
Merkez Bankası'nın resmi rezerv varlıkları Mart'ta 92,1 milyar dolara geriledi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Özgür Özel Fahrettin Koca Abdulhamit Gül Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Cem Yılmaz Haluk Levent Serenay Sarıkaya
Spor Falcao Podolski Arda Turan Ersun Yanal Bülent Uygun
Daha Fazla Türk Adana Mayıs Afrin
Şu an buradasınız: AB'den Batı Balkanlara Kovid-19 desteği - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.4.2020 16:22:16. #1.15#
title