AB'den bataryalara standart hazırlığı
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AB'den bataryalara standart hazırlığı

10.12.2020 14:35 | Son Güncelleme: 10.12.2020 14:38
AB'den bataryalara standart hazırlığı

Avrupa Birliği (AB), piyasalarda yer alacak endüstriyel, otomobil veya taşınabilir bütün bataryalara geri dönüşümlü malzeme içeriği, karbon ayak izi, performans ve dayanıklılık gibi standartlar getirmeye hazırlanıyor.

Avrupa Birliği (AB), piyasalarda yer alacak endüstriyel, otomobil veya taşınabilir bütün bataryalara geri dönüşümlü malzeme içeriği, karbon ayak izi, performans ve dayanıklılık gibi standartlar getirmeye hazırlanıyor.

AB Komisyonu, iklim hedefleri doğrultusunda hazırladığı sürdürülebilir bataryalara ilişkin düzenleme teklifini yayımladı.

Buna göre, AB piyasalarında yer alacak bataryalar, bütün yaşam döngüleri boyunca sürdürülebilir, yüksek performanslı ve güvenli hale getirilecek.

Bataryalar, en düşük çevresel etki ile üretilecek. Batarya üretiminde kullanılan malzemelerin insan haklarına saygılı, sosyal ve ekolojik standartlara uygun olması gerekecek.

Bataryaların kullanım ömürleri sonunda başka bir amaçla kullanılması, yenileştirilmesi veya geri dönüşüme tabi tutulması ile değerli materyallerin ekonomiye yeniden kazandırılması sağlanacak.

AB pazarında yer alacak endüstriyel, otomobil veya taşınabilir bütün bataryalara minimum geri dönüşümlü malzeme içeriği, karbon ayak izi, performans ve dayanıklılık gibi standartlar getirilecek.

Batarya alanında Avrupa'da büyük ölçekli yatırımlara destek sağlanacak.

2030 yılına kadar taşınabilir bataryaların yüzde 70'inin toplanması ve geri dönüşümü gerçekleştirilecek.

Söz konusu düzenlemenin yürürlüğe girmesi için AB üyesi ülkelerin ve Avrupa Parlamentosu'nun (AP) onayı gerekiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ata Ufuk Şeker

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