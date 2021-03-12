AB'den batarya üretimini artırma hedefi
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AB'den batarya üretimini artırma hedefi

12.03.2021 15:37 | Son Güncelleme: 12.03.2021 15:42
AB'den batarya üretimini artırma hedefi

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkan Yardımcısı Maros Sefcovic, Avrupa'nın 2025 yılına kadar Çin'in ardından dünyanın en büyük ikinci batarya üreticisi olmaya hazırlandığını söyledi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkan Yardımcısı Maros Sefcovic, Avrupa'nın 2025 yılına kadar Çin'in ardından dünyanın en büyük ikinci batarya üreticisi olmaya hazırlandığını söyledi.

Sefcovic, AB üyesi 14 ülkenin ekonomi bakanları, Avrupa Yatırım Bankası (EIB) ve AB Komisyonu temsilcileri arasında video konferans yöntemiyle yapılan "Avrupa Batarya İttifakı" toplantısı bitiminde basına açıklamalarda bulundu.

Avrupa'nın yeni tip koronavirüse (Kovid-19) rağmen batarya konusunda Asyalı rakiplerine göre yatırım açığını kapattığını anlatan Sefcovic, "Avrupa, batarya gibi kritik bir sektörde stratejik özerklik yolunda hızla ilerliyor." diye konuştu.

Sefcovic, Batarya İttifakı çerçevesinde şimdiye kadar 70 civarında projeye mali destek sağladıklarını anımsatarak, bu alanda 2025 yılına kadar 4 milyon yeni istihdam sağlamayı öngördüklerini ifade etti.

Avrupa'daki batarya yatırımlarının çoğunun program tarihlerini öne çektiklerini ve üretim kapasitesi beklentilerini yükselttiklerini vurgulayan Sefcovic, "Lityum iyon pillerin üretiminde önemli ilerleme sağladı. Avrupa, 2025 yılına kadar Çin'in ardından dünyanın en büyük ikinci batarya hücresi üreticisi olmaya hazırlanıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Sefcovic, AB'nin üretimde beklenen artışı sağlamak için batarya yönetmeliği çalışmalarının hızlandırılması gerektiğini vurguladı.

Batarya üretiminde kullanılan ham madde ve bileşenlerde yerel ve sürdürülebilir kaynak kullanımının önemine işaret eden Sefcovic, bu alana önemli miktarda yatırım ve kamu kaynağı yöneltilmesi çağrısında bulundu.

Sefcovic, batarya sektöründeki araştırmaları ve inovasyonu artırmaya yönelik AB Komisyonu ile özel sektör temsilcileri arasında nisan ayında 900 milyon avroluk mutabakat anlaşması imzalanacağını belirtti.

Avrupa'daki iş gücü piyasasının batarya üretimi konusunda vasıflarının artırılması gerektiğine dikkat çeken Sefcovic, üye ülkelerin bu alandaki eğitim programlarına öncelik vermesini istedi.

Avrupa'da batarya piyasasının 2025 yılına kadar 250 milyar avroya ulaşması öngörülüyor.

Elektrikli otomobil üretiminde katma değerin önemli bir kısmını oluşturan batarya hücresi tedariki, Avrupa sanayisi için büyük önem taşıyor.

Son yıllarda otomobil endüstrisinde çığır açan teknolojilerin Çin ve ABD'den gelmesi Avrupa kamuoyunda tartışma konusu olurken, söz konusu bataryaların dünyadaki en büyük üreticileri arasında ise Çinli CATL şirketi, Güney Kore merkezli LG Chem ve Samsung yer alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ata Ufuk Şeker

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