AB'den Azerbaycan ve Ermenistan'a itidal çağrısı
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AB'den Azerbaycan ve Ermenistan'a itidal çağrısı

AB'den Azerbaycan ve Ermenistan'a itidal çağrısı
Anadolu Ajansı / Ömer Tuğrul Çam - Haberler | Güncel

Avrupa Birliği (AB), sınır belirleme konusunda gerginlik yaşayan Azerbaycan ile Ermenistan'a itidal çağrısında bulundu.

Avrupa Birliği (AB), sınır belirleme konusunda gerginlik yaşayan Azerbaycan ile Ermenistan'a itidal çağrısında bulundu.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, yazılı açıklamasında, Avrupa Birliği Dış İlişkiler Servisi (EEAS) Genel Sekreteri Stefano Sannino'nun kendisi adına, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Ermenistan Dışişleri Bakanı Ara Ayvazyan ile telefon görüşmeleri yaptığını bildirdi.

Bu görüşmelerde taraflara azami itidal göstermeleri ve gerginliği düşürmeleri çağrısı yapıldığını aktaran Borrell, AB'nin Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı ile de temasta olduğunu kaydetti.

Borrell, sınırların müzakereler yoluyla belirlenmesi gerektiğini ifade ederek, taraflar arasında teknik düzeydeki görüşmeleri memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

Azerbaycan ordusunun Ermenistan işgalinden kurtarılan Laçın ve Kelbecer illerinde, Ermenistan ile sınırdaki mevzilere yerleşmesi iki ülke arasında gerginliğe neden olmuştu.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Azerbaycan ordusunun yerleştiği bazı bölgelerin Ermenistan toprağı olduğunu iddia ederek, konuyla ilgili Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütüne başvurulması yönünde karar almıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Tuğrul Çam

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