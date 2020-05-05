AB'den ayrılan İngiltere, serbest ticaret için ABD ile müzakerelere başladı
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AB'den ayrılan İngiltere, serbest ticaret için ABD ile müzakerelere başladı

AB'den ayrılan İngiltere, serbest ticaret için ABD ile müzakerelere başladı
05.05.2020 21:11 | Son Güncelleme: 05.05.2020 21:11

Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılan İngiltere ile ABD arasında serbest ticaret anlaşması müzakereleri başladı.

Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılan İngiltere ile ABD arasında serbest ticaret anlaşması müzakereleri başladı.

İngiltere, Avrupa Birliği'nden (AB) ayrıldıktan sonra serbest ticaret anlaşmasını güvence altına almak için ABD ile resmi görüşmelere başladı. Görüşme, İngiltere Uluslararası Ticaret Bakanı Liz Truss ve ABD Ticaret Bakanı Robert Lighthizer arasında yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle video konferans yöntemi ile gerçekleştirildi. Truss ve Lighthizer'in serbest ticaret anlaşması hakkındaki görüşmelerin güvenli bir şekilde seyahatin mümkün olana kadar uzaktan yürütülecek video konferanslar ile gerçekleştirileceği ifade edildi. Müzakerelerin 6 haftada bir tekrarlanacağı ve görüşmelerde her iki taraftan 100 müzakereci yer alacağı kaydedildi. Altı haftada bir resmi düzeyde gerçekleşecek görüşmeler, İngiltere Uluslararası Ticaret Departmanı'ndan Oliver Griffiths ve ABD'nin Avrupa ve Orta Doğu Ticaret Temsilcisi Yardımcısı Daniel Mullaney tarafından yönetilecek.

İngiltere Uluslararası Ticaret Bakanı Liz Truss yaptığı açıklamada Atlantik ötesi ticaretin desteklenmesinin Covid-19'un neden olduğu ekonomik gerginliğin atlatılmasına yardımcı olabileceğini belirterek, "ABD, en büyük ticaret ortağımız ve transatlantik ticaret anlaşmaları korona virüsün getirdiği ekonomik sıkıntıları yenmemize yardımcı olabilir" ifadelerini kullandı. Bakan Truss, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın serbest ticareti savunduğunu ifade ederken ABD ile yapılacak serbest ticaret anlaşmasına yönelik, "İngiltere'nin her bölgesinde bireylere ve işletmelere fayda sağlayacak bir anlaşma sağlamak için sıkı bir pazarlık yapacağımızdan emin olabilirsiniz" dedi.

İngiltere'de muhalefet endişeli

İngiltere Başbakanı Boris Johnson uzun zamandır ABD ile yapılacak serbest ticaret anlaşmasının Brexit sonrası ekonomiye destek sağlayan büyük ödüllerden biri olduğunu savunurken muhalefet partileri, ABD ile bir anlaşmaya varılmasının gıda, çevre ve sağlık konularında da AB standartlarından uzaklaşma riski taşıdığına dikkat çekti. Eleştiriler ile beraber İngiltere'nin ABD'ye yakınlaşması ile birlikte sağlık sektörünün özelleştirileceğinden endişe duyuluyor.

Öte yandan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, AB ile de serbest ticaret anlaşması konusunda görüşmelerini sürdürürken bu konuda ilerleme sağlanamadığı belirtiliyor. - LONDRA

Kaynak: İHA

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