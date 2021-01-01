AB'den ayrılan İngiltere'den 'tampon vergisi' kararı
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AB'den ayrılan İngiltere'den 'tampon vergisi' kararı

01.01.2021 19:45 | Son Güncelleme: 01.01.2021 19:49
AB'den ayrılan İngiltere'den 'tampon vergisi' kararı

İngiltere'nin Avrupa Birliği (AB) ile birlik üyeliğine dayanan bağları, Brexit sürecinin resmiyet kazanmasının ardından sona erdi.

İngiltere'nin Avrupa Birliği (AB) ile birlik üyeliğine dayanan bağları, Brexit sürecinin resmiyet kazanmasının ardından sona erdi. İngiltere, AB yasaları gereği 'lüks tüketim maddesi' olarak nitelendirilen ped ya da tampon gibi ürünlerden alınan vergiyi kaldırdı.

İngiltere'nin Avrupa Birliği (AB) ile birlik üyeliğine dayanan bağları, Brexit sürecinin resmiyet kazanmasından bir yıl sonra sona erdi. AB yasaları gereği 'lüks tüketim maddesi' olarak değerlendirilen ped ya da tampon gibi ürünlerde alınan en az yüzde 5'lik vergi kaldırıldı. İngiltere Finans Bakanı Rishi Sunak, "Tampon vergisini kaldırma sözümüzü yerine getirdiğimiz için gururluyum. Hijyen ürünleri temel ürünlerdir, bu yüzden doğru olan bunlardan KDV alınmaması" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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