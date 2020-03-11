AB'den Atina'ya sığınmacılara şiddet iddialarını soruşturma çağrısı Avrupa Birliği Yunanistan'a Avrupa'ya ulaşmak için sınıra dayanan göçmenlere 'şiddet ya da yasa dışı müdahale bulunulduğu iddiasını' soruşturma çağrısında bulundu.

Avrupa Birliği Yunanistan'a Avrupa'ya ulaşmak için sınıra dayanan göçmenlere 'şiddet ya da yasa dışı müdahale bulunulduğu iddiasını' soruşturma çağrısında bulundu.



Günlük basın toplantısında konuşan Avrupa Komisyonu sözcüsü Adalbert Jahnz, "Yunan yetkililerin sığınmacılara yönelik herhangi bir şiddet ya da yasa dışı müdahale iddiasını soruşturmalarını bekliyoruz." şeklinde konuştu. Euronews.com'da Görüntüle