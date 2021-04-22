AB'den AstraZeneca'ya aşı tedariki uyarısı
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AB'den AstraZeneca'ya aşı tedariki uyarısı

AB'den AstraZeneca'ya aşı tedariki uyarısı
Anadolu Ajansı / Ata Ufuk Şeker - Haberler | Ekonomi

Avrupa Birliği (AB), AstraZeneca'nın taahhüt ettiği miktarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı tedarik etmesi için ellerindeki "bütün seçenekleri" kullanmaya hazır olduklarını duyurdu.

Avrupa Birliği (AB), AstraZeneca'nın taahhüt ettiği miktarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı tedarik etmesi için ellerindeki "bütün seçenekleri" kullanmaya hazır olduklarını duyurdu.

AB'nin, aşı tedarikinde sorunlar yaşadığı AstraZeneca şirketine karşı yasal süreç başlatacağı iddialarının ardından AB Komisyonu Sözcüsü Stefan de Keersmaecker, günlük basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

AB'nin, AstraZeneca firması ile yaşadığı aşı tedarik sıkıntılarını aşmak için birkaç hafta önce uzlaşmazlık giderme süreci başlattığını anımsatan Keersmaecker, "Bizim ve üye ülkeler için önemli olan şirketin yeterli miktarda aşıyı zamanında tedarik etmesini sağlamak." dedi.

Keersmaecker, AstraZeneca şirketine yönelik hukuki süreç başlatılması konusunda henüz bir karar alınmadığını belirterek, aşı tedarikinin sağlanması için ellerindeki bütün seçenekleri kullanmaya hazır olduklarını bildirdi.

AstraZeneca'nın AB ülkelerine uzlaşılan miktarda aşı sağlamadığını anımsatan Keersmaecker, şirketin ilk çeyrekte 30 milyon doz tedarik ettiğini, ikinci çeyrekte ise sözleşmede 180 milyon doz yer almasına rağmen bunu 70 milyon doza düşürdüğünü anlattı.

Keersmaecker, AstraZeneca ile AB arasında yapılan aşı anlaşmasının toplam 300 milyon doz olduğunu, sözleşmedeki ilave 100 milyon dozluk opsiyonu ise yürürlüğe koymama kararı aldıklarını bildirdi.

AB, yaz sonuna kadar yetişkin nüfusun yüzde 70'inin aşılanmasını hedefliyor ve bu amaçla aşı tedarikini hızlandırmaya çalışıyor.

Yılın ikinci çeyreğinde teslimatların hızlanmasını bekleyen AB yetkilileri, haziran sonuna kadar BioNTech-Pfizer'den 250 milyon doz, Moderna'dan 35 milyon doz ve AstraZeneca'dan 70 milyon doz aşı teslim edilmesini öngörüyor.

450 milyon nüfuslu AB'de şu ana kadar 100 milyon civarında kişiye Kovid-19 aşılarının ilk dozu yapıldı.

AB'nin bugüne kadar opsiyonlar dahil olmak üzere BioNTech-Pfizer ile 600 milyon, AstraZeneca ile 400 milyon, Sanofi-GSK ile 300 milyon, Johnson & Johnson şirketiyle 400 milyon, CureVac ile 405 milyon ve Moderna ile 460 milyon doz aşı almak için sözleşmesi bulunuyor.

Avrupa İlaç Ajansı (EMA), şu ana kadar AB ülkelerinde 4 aşının kullanımına onay verdi. Bunlar BioNTech-Pfizer, Moderna, AstraZeneca ve Johnson & Johnson firmaları tarafından üretilen aşıları kapsıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ata Ufuk Şeker

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