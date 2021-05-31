AB'den aşı olanlara seyahat kısıtlamalarını yumuşatma teklifi

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, üye ülkelere, AB tarafından onaylı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarını yaptıran kişilerin seyahatlerinde test veya karantina uygulanmamasını teklif etti.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, üye ülkelere, AB tarafından onaylı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarını yaptıran kişilerin seyahatlerinde test veya karantina uygulanmamasını teklif etti.

AB Komisyonu, üye ülkelere yaz öncesinde seyahat kısıtlamalarının gevşetilmesini ve daha uyumlu yürütülmesini içeren bir teklifte bulundu.

Buna göre, epidemiyolojik durumdaki iyileşme ve aşılama süreçlerinin hız kazanması nedeniyle aşı sertifikası alacaklara yönelik seyahat kısıtlamaları hafifleştirilecek.

AB Dijital COVID Sertifikası'na sahip, AB'de onaylı Kovid-19 aşılarından son dozu olduktan 14 gün sonra seyahat edecek kişilere test veya karantina uygulanmayacak.

Kovid-19 geçirdikten sonra tek doz aşı olmuş kişiler de sertifika alıp test ve karantinadan muaf tutulacak.

Kovid-19'a yakalandıktan sonra iyileşen kişiler de sertifika alarak "pozitif PCR test" tarihleri sonrasındaki 180 gün boyunca ilave seyahat kısıtlamalarına maruz kalmayacak.

Aşı sertifikası ile uyumlu ve geçerli Kovid-19 testi olan kişiler karantinadan muaf tutulacak. Burada PCR testleri 72 saat geçerli olacak. Üye ülkelerin kabul etmesi durumunda hızlı antijen testler de 48 saat kullanılabilecek.

Söz konusu testler 6 yaşından küçüklerden talep edilmeyecek.

Ebeveynleri ile seyahat eden çocuklar, aileleri ile aynı uygulamalara tabi olacak.

Epidemiyolojik durumun hızla kötüleşmesi veya endişe veren varyantların belirlenmesi durumunda üye ülkeler, acil durum fren mekanizmasını hayata geçirerek aşılanmış ve iyileşmiş kişilere yönelik seyahat önlemlerini yeniden uygulayabilecek.

AB Komisyonu teklifinin hayata geçebilmesi için AB üyesi ülkelerin temsil edildiği AB Konseyi'nde tartışılması, kabul edilmesi gerekiyor. AB Konseyi'nin teklifi kabul etmesi durumunda bunu uygulamak üye ülkelere bırakılıyor.

AB, salgının başlamasının ardından geçen yılın mart ayında sınırlarını zorunlu olmayan seyahatlere kapatmıştı.

AB ülkelerinde aşı sertifikası uygulamasının 1 Temmuz'da yürürlüğe girmesi bekleniyor. Sertifika, kağıt veya dijital olarak hazırlanacak. Ayrımcılığın önlenmesi amacıyla aşı olmayan kişiler de sertifikaya sahip olabilecek.

Aşı sertifikası; kişilerin Kovid-19 aşısı olup olmadığını, olduysa nerede ve hangi aşıyı olduğunu gösteren bilgiyi, hastalığı geçirenlerin iyileştiğine ve antikor seviyesine dair belgeyi ve Kovid-19 test sonucunu içerecek.

Aşı sertifikası tüm AB ülkeleriyle İzlanda, Lihtenştayn, Norveç ve İsviçre'de geçerli olacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ata Ufuk Şeker