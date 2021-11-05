AB'den Arnavutluk'a 90 milyon avro destek - Haberler Ekonomi
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AB'den Arnavutluk'a 90 milyon avro destek

AA / Ata Ufuk Şeker - Haberler | Ekonomi
AB'den Arnavutluk'a 90 milyon avro destek

Avrupa Birliği (AB), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Arnavutluk'a 90 milyon avro finansal destek sağlandığını bildirdi.

Avrupa Birliği (AB), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Arnavutluk'a 90 milyon avro finansal destek sağlandığını bildirdi.

AB Komisyonu, Kovid-19'un ekonomik etkilerine karşı hazırlanan makro-finansal destek programı çerçevesinde Arnavutluk'a yeni kredi diliminin serbest bırakıldığını açıkladı.

Açıklamada, Arnavutluk'un kamu maliyesi, finans, yolsuzlukla mücadele ve sosyal koruma gibi alanlardaki koşulları karşıladığı belirtildi. AB'nin destek programı kapsamında ülkeye 90 milyon avro sağlandığı kaydedilen açıklamada, AB'nin söz konusu makro-finansal destek programı kapsamında Arnavutluk'a toplam 180 milyon avro sağladığı ifade edildi.

AB, yakın çevresindeki ülkelere ekonomik kriz dönemlerinde makro-finansal desteklemeler verebiliyor.

Söz konusu mali desteklerin AB tarafından serbest bırakılması için bazı şartların yerine getirilmesi gerekiyor.

AA / Ata Ufuk Şeker - Ekonomi Haberleri
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