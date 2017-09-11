AB'den Arakan Mesajı

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Mogherini, "Arakan ve Bangladeş sınırındaki dramatik gelişmeleri yakından takip ediyorum" dedi.

AB'den Arakan Mesajı

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Mogherini, "Arakan ve Bangladeş sınırındaki dramatik gelişmeleri yakından takip ediyorum" dedi.

Kaynak: Dunya.com