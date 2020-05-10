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AB'den Almanya'ya hukuki süreç uyarısı

AB'den Almanya'ya hukuki süreç uyarısı
10.05.2020 20:24 | Son Güncelleme: 10.05.2020 20:24

Avrupa Birliği (AB), Almanya Anayasa Mahkemesinin Avrupa Merkez Bankası (ECB) tahvil alım programı hakkındaki kararına karşı birlik hukukunu ihlal süreci başlatılabileceğini bildirdi.

Avrupa Birliği (AB), Almanya Anayasa Mahkemesinin Avrupa Merkez Bankası (ECB) tahvil alım programı hakkındaki kararına karşı birlik hukukunu ihlal süreci başlatılabileceğini bildirdi.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Alman mahkemesinin ECB tahvil alım programının haklı sebeplerle yapıldığının kanıtlanamaması durumunda, Alman yasalarına aykırı olacağı kararına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Birlik para politikası hakkında tek yetkili mercinin AB olduğuna dikkati çeken von der Leyen, AB hukukunun ulusal mahkemelerden öncelikli olduğunu ve Avrupa Adalet Divanı kararlarının tüm ulusal mahkemeleri bağladığını belirtti.

Von der Leyen, "Almanya Anayasa Mahkemesinin kararını ayrıntılı olarak inceliyor ve hukuku ihlal davası seçeneği de dahil atılabilecek adımları değerlendiriyoruz." ifadesini kullandı.

Süreç hakkında

ECB, 2015'te başlayan varlık alım programı kapsamında piyasalardan 2 trilyon avrodan fazla tahvil alımı gerçekleştirmişti.

Söz konusu uygulama, Almanya'da yoğun biçimde tartışılmış, bir grup siyasetçi ve akademisyen, program hakkında hukuki süreç başlatmıştı.

AB'nin en yüksek mahkemesi Avrupa Adalet Divanı, 2018'de ECB tahvil satın alma programının yasal olduğuna hükmetmişti. Söz konusu programın avro para birimini kullanan AB ülkelerinin para politikası alanına girdiğine dikkati çeken mahkeme, uygulamanın orantılı olduğunu karara bağlamıştı.

Almanya Anayasa Mahkemesi ise 5 Mayıs'ta ECB tahvil alım programının haklı sebeplerle yapıldığının kanıtlanamaması durumunda, Almanya yasalarına aykırı olacağına karar vermişti.

ECB'ye söz konusu programın gerekçelerini açıklamak için 3 ay süre tanıyan mahkeme, aksi halde Alman Merkez Bankasının programa katılamayacağını bildirmişti.

Avrupa Adalet Divanı da 8 Mayıs'ta bir AB kurumunun birlik yasalarına aykırı davranıp davranmadığına karar verme yetkisinin sadece kendisinde olduğunu, ulusal mahkemelerin AB hukukunu tam olarak uygulaması gerektiğini açıklamıştı.

AB yapısı içinde hukuku ihlal süreci AB Komisyonunca bir üye devletin AB yasalarına aykırı davranması durumunda başlatılıyor. Süreç sonunda, söz konusu ülkeye ağır para cezaları uygulanabiliyor.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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