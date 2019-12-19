AB'den Airbnb için emsal karar: Emlak ajansı değil lisansa ihtiyacı yok

19.12.2019 14:30 | Son Güncelleme: 19.12.2019 14:30

Avrupa Adalet Divanı, internet üzerinden rezervasyon ve konaklama imkanı sağlayan Airbnb'nin bilgi toplumu hizmeti olduğuna ve Fransa'da emlakçılara yönelik katı kurallara uyması gerekmediğine hükmetti.



Merkezi Lüksemburg'da bulunan, AB'nin en yüksek mahkemesi Avrupa Adalet Divanı, Fransız turizm ve otelcilik derneğinin Airbnb'ye karşı açtığı davayı karara bağladı. Euronews.com'da Görüntüle