AB'den Airbnb için emsal karar: Emlak ajansı değil lisansa ihtiyacı yok
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AB'den Airbnb için emsal karar: Emlak ajansı değil lisansa ihtiyacı yok

Avrupa Adalet Divanı, internet üzerinden rezervasyon ve konaklama imkanı sağlayan Airbnb'nin bilgi toplumu hizmeti olduğuna ve Fransa'da emlakçılara yönelik katı kurallara uyması gerekmediğine hükmetti

19.12.2019 14:30 | Son Güncelleme: 19.12.2019 14:30
AB'den Airbnb için emsal karar: Emlak ajansı değil lisansa ihtiyacı yok

Avrupa Adalet Divanı, internet üzerinden rezervasyon ve konaklama imkanı sağlayan Airbnb'nin bilgi toplumu hizmeti olduğuna ve 'da emlakçılara yönelik katı kurallara uyması gerekmediğine hükmetti.


Merkezi Lüksemburg'da bulunan, AB'nin en yüksek mahkemesi Avrupa Adalet Divanı, Fransız turizm ve otelcilik derneğinin Airbnb'ye karşı açtığı davayı karara bağladı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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