AB'den Air France'a 4 milyar avro kamu desteği sağlanmasına yeşil ışık
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AB'den Air France'a 4 milyar avro kamu desteği sağlanmasına yeşil ışık

Anadolu Ajansı / Ata Ufuk Şeker - Haberler | Ekonomi
AB'den Air France'a 4 milyar avro kamu desteği sağlanmasına yeşil ışık

Avrupa Birliği (AB), Fransa'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından olumsuz etkilenen hava yolu şirketi Air France'a 4 milyar avro finansman sağlamasına onay verdi.

Avrupa Birliği (AB), Fransa'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından olumsuz etkilenen hava yolu şirketi Air France'a 4 milyar avro finansman sağlamasına onay verdi.

AB Komisyonu, salgın nedeniyle mali sıkıntı çeken Air France'a hükümetin mali yardım yapmasının Birlik kamu destek kurallarıyla uyumlu bulunduğunu açıkladı.

Açıklamada, şirketin yeniden sermayelendirilmesi amacıyla Fransız hükümetinin 4 milyar avro kaynak sağlamasının AB Komisyonu tarafından onaylandığı kaydedildi.

Air France'ın söz konusu destekten faydalanmak için Paris Orly Havalimanı'ndaki uçuş slotlarından 18 tanesini rakip hava yollarının kullanımına açmayı kabul ettiğine işaret edilen açıklamada, şirketin yeniden sermayelendirme geri ödenene kadar kar payı dağıtamayacağı, hisse geri alımı yapamayacağı ve yöneticilere ikramiye veremeyeceği bildirildi.

Air France-KLM ortaklığı, Kovid-19 salgınının etkisiyle 2020'de 7,1 milyar avro zarar etmişti. Şirketin cirosu 2020'de bir önceki yıla göre yüzde 59 azalmış, borcu da iki katına çıkarak 11 milyar dolara ulaşmıştı.

Üye ülkelerin kamu desteklemelerini ne şekilde sağlayacaklarını belirleme yetkisi AB Komisyonu'nun görev alanına giriyor.

AB ülkeleri, kamu desteklemelerini sadece rekabete zarar vermeyecek şekilde ve kamu yararına uygun durumlarda kullanabiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ata Ufuk Şeker

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