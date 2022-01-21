AB'den ağaç ürünleri ihracatını sınırlandıran Rusya'ya karşı yasal süreç

Avrupa Birliği (AB), Rusya'nın ağaç ürünleri ihracatını sınırlandırması nedeniyle Dünya Ticaret Örgütü'nde (DTÖ) yasal süreç başlattı

AB Komisyonu, Rusya'nın ağaç ürünleri ihracat kısıtlamalarına karşı DTÖ yapısı içinde istişare süreci başlatılmasının talep edildiğini açıkladı.

Açıklamada, Rusya'nın kısıtlamaları kapsamında belirli ahşap ürünlere yönelik artan seviyelerde ihracat vergileri uyguladığı ve ağaç ürünleri ihracatının gerçekleştirilebileceği sınır geçiş noktaları sayısını azalttığı belirtildi.

Kısıtlamaların Rusya'dan ağaç ürünleri ihraç eden AB sanayisine zarar verdiğine işaret edilen açıklamada, bu durumun küresel ağaç ürünleri pazarında da önemli ölçüde belirsizliğe neden olduğu kaydedildi.

Açıklamada, AB'nin Rusya'nın 2022 yılı ocak ayında uygulamaya koyduğu önlemleri aşmak için girişimlerde bulunmasına rağmen başarı sağlayamadığı ifade edildi.

Rusya'nın DTÖ'de belirli miktardaki ağaç ürünlerine yüzde 13 ile 15 oranında ihracat vergisi uygulama taahhüdü bulunduğu anımsatılan açıklamada, "Rusya şu anda yüzde 80 gibi çok daha yüksek bir oranda ihracat vergileri uyguluyor. Dolayısıyla Rusya, DTÖ yasaları kapsamındaki taahhütlerine uymuyor." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Rusya'nın ağaç ürünleri ihracatında 30'un üzerindeki sınır geçiş noktasını da 1'e indirdiği, bunun DTÖ prensiplerine aykırı olduğu bildirildi.