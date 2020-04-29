AB'den Afrin'deki saldırıyla ilgili açıklama: "Tahammül edilemez bir terör saldırısı"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

AB'den Afrin'deki saldırıyla ilgili açıklama: "Tahammül edilemez bir terör saldırısı"

Avrupa Birliği (AB) Dış Eylem Servisi tarafından Afrin'de 40 kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan terör saldırısına yönelik yapılan açıklamada, "Tahammül edilemez bir terör saldırısı. Sorumlular mutlaka hesap vermelidir" ifadelerini kullanıldı.

AB'den Afrin'deki saldırıyla ilgili açıklama:
29.04.2020 23:30 | Son Güncelleme: 29.04.2020 23:30

Avrupa Birliği (AB) Dış Eylem Servisi tarafından Afrin'de 40 kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan terör saldırısına yönelik yapılan açıklamada, "Tahammül edilemez bir terör saldırısı. Sorumlular mutlaka hesap vermelidir" ifadelerini kullanıldı.

Suriye'nin Afrin ilçesinde terör örgütü PKK/YPG tarafından sivillere yönelik gerçekleştirilen saldırıya yönelik Avrupa Birliği (AB) Dış Eylem Servisi tarafından açıklama geldi. AB tarafından yapılan açıklamada söz konusu saldırı, "Tahammül edilemez bir terör saldırısı" olarak nitelendirildi. Açıklamada, "Salı günü Afrin merkezindeki terör saldırısı çocuklar dahil en az 40 kişiyi öldürdü ve en az bir o kadar sayıda sivili yaraladı. Avrupa Birliği, kurbanların akrabalarına ve arkadaşlarına en içten taziyelerini sunuyor ve yaralılara hızlı bir iyileşme diliyor" denildi.

"Sorumlular mutlaka hesap vermeli"

Açıklamada saldırıya yönelik, "Bu tür tahammül edilemez terör eylemleri asla haklı gösterilemez. Sorumlular mutlaka hesap vermelidir" denildi. Açıklamada ayrıca AB'nin, BM Özel Temsilcisi Geir Pedersen'e ülke çapında ateşkes için yaptığı çağrıya verdiği desteğin yinelendiği belirtilerek, "İstikrara giden tek yol, BM Güvenlik Konseyi'nin 2254 (2015) sayılı kararı doğrultusunda güvenilir ve BM tarafından kolaylaştırılmış kapsayıcı bir siyasi çözümdür" ifadeleri kullanıldı.

Öte yanda dün Suriye'nin Afrin ilçesinde terör örgütü PKK/YPG'nin gerçekleştirdiği bombalı araç saldırısında 11'i çocuk olmak üzere 40 kişi hayatını kaybederken 47 kişi de yaralandı.

(İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüste ders alınacak hata! Japon adasını 2. dalga sert vurdu Haberler
Koronavirüste ders alınacak hata! Japon adasını 2. dalga sert vurdu
Kabine toplantısında salgın sonrası normalleşme takvimi ele alındı! İşte kapalı mekanların açılma tarihleri Haberler
Kabine toplantısında salgın sonrası normalleşme takvimi ele alındı! İşte kapalı mekanların açılma tarihleri
Bakan Koca'ya açıkça soruldu: İsveç'ten getirilen hasta Emrullah Gülüşken ile akrabalığı var mı? Haberler
Bakan Koca'ya açıkça soruldu: İsveç'ten getirilen hasta Emrullah Gülüşken ile akrabalığı var mı?
Köpeğini döven komşusunu kayda alıp şikayet eden genç kız: 15 gündür inleme seslerini duyuyorum Haberler
Köpeğini döven komşusunu kayda alıp şikayet eden genç kız: 15 gündür inleme seslerini duyuyorum
Enfeksiyon uzmanı Prof. Dr. Karabay: Koronavirüs tedavisinde en iyi seçeneklerden biri plazma tedavisi Haberler
Enfeksiyon uzmanı Prof. Dr. Karabay: Koronavirüs tedavisinde en iyi seçeneklerden biri plazma tedavisi
Davutoğlu'nun masasındaki son anket! İşte Gelecek Partisi'nin oy oranı Haberler
Davutoğlu'nun masasındaki son anket! İşte Gelecek Partisi'nin oy oranı
Dünyada hala koronavirüs vakası görülmeyen ülke ve bölgeler hangileri?
Dünyada hala koronavirüs vakası görülmeyen ülke ve bölgeler hangileri?
Denizli'de emekli Emniyet Müdürü, evinde yakınları tarafından ölü bulundu
Denizli'de emekli Emniyet Müdürü, evinde yakınları tarafından ölü bulundu
Son dakika: Bakan Ziya Selçuk, okullarla ilgili takvimi paylaştı: 1 Haziran'da okulları açar, 19 Haziran'da tatile gireriz
Son dakika: Bakan Ziya Selçuk, okullarla ilgili takvimi paylaştı: 1 Haziran'da okulları açar, 19 Haziran'da...
Koronavirüse karşı mücadeleyi kazanan 3 ülke, para birimlerinin değerini artırdı
Koronavirüse karşı mücadeleyi kazanan 3 ülke, para birimlerinin değerini artırdı
Esed'ın Suriye'de çözüme yanaşmaması, Rusya ile Suriye arasında gerginliğe neden oldu
Esed'ın Suriye'de çözüme yanaşmaması, Rusya ile Suriye arasında gerginliğe neden oldu
Bülent Ersoy'un annesinin tabutu başında ettiği dua dikkat çekti: Benim günahlarımla onu cezalandırma
Bülent Ersoy'un annesinin tabutu başında ettiği dua dikkat çekti: Benim günahlarımla onu cezalandırma
Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz, Newcastle'ın Prens Selman'a satılmasına karşı çıktı
Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz, Newcastle'ın Prens Selman'a satılmasına karşı çıktı
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Pik döneminde olduğumuzu söyleyebiliriz
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Pik döneminde olduğumuzu söyleyebiliriz
La Liga'da 5-12 Haziran tarihlerinde liglerin başlaması için çalışmalar yapılıyor
La Liga'da 5-12 Haziran tarihlerinde liglerin başlaması için çalışmalar yapılıyor
Dengesini kaybedip çöp kamyonunun altında kalan temizlik işçisi, feci şekilde can verdi
Dengesini kaybedip çöp kamyonunun altında kalan temizlik işçisi, feci şekilde can verdi
Diyanet İşleri Başkanı'ndan eşcinsellik çıkışıyla ilgili yeni açıklama: Sorumluluğumuz daha da arttı
Diyanet İşleri Başkanı'ndan eşcinsellik çıkışıyla ilgili yeni açıklama: Sorumluluğumuz daha da arttı
Dünya Sağlık Örgütü'nden koronavirüs açıklaması: Dünyayı hızlı ve kararlı şekilde uyardık
Dünya Sağlık Örgütü'nden koronavirüs açıklaması: Dünyayı hızlı ve kararlı şekilde uyardık
Malatya'da virüs ve bakterileri 1 dakikada temizleyen kabin üretildi
Malatya'da virüs ve bakterileri 1 dakikada temizleyen kabin üretildi
Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi, koronavirüs tedavisi için remdesivir ilacını onaylamayı planlıyor
Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi, koronavirüs tedavisi için remdesivir ilacını onaylamayı planlıyor
İsveç'teki hastane, 'Emrullah Gülüşken'i tedavi etmediler' sözlerine yanıt verdi
İsveç'teki hastane, "Emrullah Gülüşken'i tedavi etmediler" sözlerine yanıt verdi
NATO askeri helikopteri, Adriyatik Denizi'nde kayboldu
NATO askeri helikopteri, Adriyatik Denizi'nde kayboldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adana'da polisin kaza kurşunuyla vurulan Suriyeli gencin ailesine taziyelerini iletti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adana'da polisin kaza kurşunuyla vurulan Suriyeli gencin ailesine taziyelerini iletti
Survivor'un Elazığ versiyonu sosyal medyada ilgi odağı oldu
Survivor'un Elazığ versiyonu sosyal medyada ilgi odağı oldu
Beyaz Saray koronavirüs ekibi üyesi Fauci'den 'ikinci dalga kaçınılmaz' uyarısı
Beyaz Saray koronavirüs ekibi üyesi Fauci'den "ikinci dalga kaçınılmaz" uyarısı
Bağcılar'da bulunan Ambalaj Atığı Toplama ve Ayırma Tesisi'ndeki yangın söndürüldü
Bağcılar'da bulunan Ambalaj Atığı Toplama ve Ayırma Tesisi'ndeki yangın söndürüldü
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan Türkiye'ye 'tıbbi yardım' teşekkürü: Amerikan halkı size minnettar
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan Türkiye'ye "tıbbi yardım" teşekkürü: Amerikan halkı size minnettar
WhatsApp'tan koronavirüs nedeniyle yeni özellik: Görüntülü ve sesli grup konuşmalarında kişi sayısı 2 katına çıktı
WhatsApp'tan koronavirüs nedeniyle yeni özellik: Görüntülü ve sesli grup konuşmalarında kişi sayısı 2 katına...
Günlük burç yorumları 29 Nisan 2020 Çarşamba (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 29 Nisan 2020 Çarşamba (Haftalık burç yorumları)
Mesut Özil ve Amine Gülşe'den Acun Ilıcalı aracılığıyla Survivor Aycan'a destek mesajı
Mesut Özil ve Amine Gülşe'den Acun Ilıcalı aracılığıyla Survivor Aycan'a destek mesajı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Engin Altay Naci Bostancı Meral Akşener Fahrettin Koca Fahrettin Altun
Magazin Sibel Can Hande Yener Haluk Levent Serenay Sarıkaya
Spor Arda Turan Mesut Özil Lionel Messi Mauricio Isla Malcolm Thomas
Daha Fazla Türk Mart Adana Mayıs
Şu an buradasınız: AB'den Afrin'deki saldırıyla ilgili açıklama: "Tahammül edilemez bir terör saldırısı" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.4.2020 23:58:34. #1.14#
title