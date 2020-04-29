AB'den Afrin'deki saldırıyla ilgili açıklama: "Tahammül edilemez bir terör saldırısı" Avrupa Birliği (AB) Dış Eylem Servisi tarafından Afrin'de 40 kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan terör saldırısına yönelik yapılan açıklamada, "Tahammül edilemez bir terör saldırısı. Sorumlular mutlaka hesap vermelidir" ifadelerini kullanıldı.

Avrupa Birliği (AB) Dış Eylem Servisi tarafından Afrin'de 40 kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan terör saldırısına yönelik yapılan açıklamada, "Tahammül edilemez bir terör saldırısı. Sorumlular mutlaka hesap vermelidir" ifadelerini kullanıldı.

Suriye'nin Afrin ilçesinde terör örgütü PKK/YPG tarafından sivillere yönelik gerçekleştirilen saldırıya yönelik Avrupa Birliği (AB) Dış Eylem Servisi tarafından açıklama geldi. AB tarafından yapılan açıklamada söz konusu saldırı, "Tahammül edilemez bir terör saldırısı" olarak nitelendirildi. Açıklamada, "Salı günü Afrin merkezindeki terör saldırısı çocuklar dahil en az 40 kişiyi öldürdü ve en az bir o kadar sayıda sivili yaraladı. Avrupa Birliği, kurbanların akrabalarına ve arkadaşlarına en içten taziyelerini sunuyor ve yaralılara hızlı bir iyileşme diliyor" denildi.

"Sorumlular mutlaka hesap vermeli"

Açıklamada saldırıya yönelik, "Bu tür tahammül edilemez terör eylemleri asla haklı gösterilemez. Sorumlular mutlaka hesap vermelidir" denildi. Açıklamada ayrıca AB'nin, BM Özel Temsilcisi Geir Pedersen'e ülke çapında ateşkes için yaptığı çağrıya verdiği desteğin yinelendiği belirtilerek, "İstikrara giden tek yol, BM Güvenlik Konseyi'nin 2254 (2015) sayılı kararı doğrultusunda güvenilir ve BM tarafından kolaylaştırılmış kapsayıcı bir siyasi çözümdür" ifadeleri kullanıldı.

Öte yanda dün Suriye'nin Afrin ilçesinde terör örgütü PKK/YPG'nin gerçekleştirdiği bombalı araç saldırısında 11'i çocuk olmak üzere 40 kişi hayatını kaybederken 47 kişi de yaralandı.

(İHA)

Kaynak: İHA