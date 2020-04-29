AB'den Afrin'deki saldırıyla ilgili açıklama: "Tahammül edilemez bir terör saldırısı"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

AB'den Afrin'deki saldırıyla ilgili açıklama: "Tahammül edilemez bir terör saldırısı"

Avrupa Birliği (AB) Dış Eylem Servisi tarafından Afrin'de 40 kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan terör saldırısına yönelik yapılan açıklamada, "Tahammül edilemez bir terör saldırısı. Sorumlular mutlaka hesap vermelidir" ifadelerini kullanıldı.

AB'den Afrin'deki saldırıyla ilgili açıklama:
29.04.2020 23:20 | Son Güncelleme: 29.04.2020 23:20

Avrupa Birliği (AB) Dış Eylem Servisi tarafından Afrin'de 40 kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan terör saldırısına yönelik yapılan açıklamada, "Tahammül edilemez bir terör saldırısı. Sorumlular mutlaka hesap vermelidir" ifadelerini kullanıldı.

Suriye'nin Afrin ilçesinde terör örgütü PKK/YPG tarafından sivillere yönelik gerçekleştirilen saldırıya yönelik Avrupa Birliği (AB) Dış Eylem Servisi tarafından açıklama geldi. AB tarafından yapılan açıklamada söz konusu saldırı, "Tahammül edilemez bir terör saldırısı" olarak nitelendirildi. Açıklamada, "Salı günü Afrin merkezindeki terör saldırısı çocuklar dahil en az 40 kişiyi öldürdü ve en az bir o kadar sayıda sivili yaraladı. Avrupa Birliği, kurbanların akrabalarına ve arkadaşlarına en içten taziyelerini sunuyor ve yaralılara hızlı bir iyileşme diliyor" denildi.

"Sorumlular mutlaka hesap vermeli"

Açıklamada saldırıya yönelik, "Bu tür tahammül edilemez terör eylemleri asla haklı gösterilemez. Sorumlular mutlaka hesap vermelidir" denildi. Açıklamada ayrıca AB'nin, BM Özel Temsilcisi Geir Pedersen'e ülke çapında ateşkes için yaptığı çağrıya verdiği desteğin yinelendiği belirtilerek, "İstikrara giden tek yol, BM Güvenlik Konseyi'nin 2254 (2015) sayılı kararı doğrultusunda güvenilir ve BM tarafından kolaylaştırılmış kapsayıcı bir siyasi çözümdür" ifadeleri kullanıldı.

Öte yanda dün Suriye'nin Afrin ilçesinde terör örgütü PKK/YPG'nin gerçekleştirdiği bombalı araç saldırısında 11'i çocuk olmak üzere 40 kişi hayatını kaybederken 47 kişi de yaralandı. - BRÜKSEL

Kaynak: İHA

Politika Manşet

Haberler

Kabine toplantısında salgın sonrası normalleşme takvimi ele alındı! İşte kapalı mekanların açılma tarihleri Haber
Kabine toplantısında salgın sonrası normalleşme takvimi ele alındı! İşte kapalı mekanların açılma tarihleri
Bakan Koca'ya açıkça soruldu: İsveç'ten getirilen hasta Emrullah Gülüşken ile akrabalığı var mı? Haber
Bakan Koca'ya açıkça soruldu: İsveç'ten getirilen hasta Emrullah Gülüşken ile akrabalığı var mı?
Enfeksiyon uzmanı Prof. Dr. Karabay: Koronavirüs tedavisinde en iyi seçeneklerden biri plazma tedavisi Haber
Enfeksiyon uzmanı Prof. Dr. Karabay: Koronavirüs tedavisinde en iyi seçeneklerden biri plazma tedavisi
Köpeğini döven komşusunu kayda alıp şikayet eden genç kız: 15 gündür inleme seslerini duyuyorum Haber
Köpeğini döven komşusunu kayda alıp şikayet eden genç kız: 15 gündür inleme seslerini duyuyorum
Denizli'de emekli Emniyet Müdürü, evinde yakınları tarafından ölü bulundu Haber
Denizli'de emekli Emniyet Müdürü, evinde yakınları tarafından ölü bulundu
Son dakika: Bakan Ziya Selçuk, okullarla ilgili takvimi paylaştı: 1 Haziran'da okulları açar, 19 Haziran'da tatile gireriz Haber
Son dakika: Bakan Ziya Selçuk, okullarla ilgili takvimi paylaştı: 1 Haziran'da okulları açar, 19 Haziran'da...
İsveç'teki hastane, 'Emrullah Gülüşken'i tedavi etmediler' iddialarına yanıt verdi
İsveç'teki hastane, "Emrullah Gülüşken'i tedavi etmediler" iddialarına yanıt verdi
Dünya Sağlık Örgütü'nden koronavirüs açıklaması: Dünyayı hızlı ve kararlı şekilde uyardık
Dünya Sağlık Örgütü'nden koronavirüs açıklaması: Dünyayı hızlı ve kararlı şekilde uyardık
Bağcılar'da bulunan Ambalaj Atığı Toplama ve Ayırma Tesisi'ndeki yangın söndürüldü
Bağcılar'da bulunan Ambalaj Atığı Toplama ve Ayırma Tesisi'ndeki yangın söndürüldü
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Pik döneminde olduğumuzu söyleyebiliriz
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Pik döneminde olduğumuzu söyleyebiliriz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adana'da polisin kaza kurşunuyla vurulan Suriyeli gencin ailesine taziyelerini iletti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adana'da polisin kaza kurşunuyla vurulan Suriyeli gencin ailesine taziyelerini iletti
Diyanet İşleri Başkanı'ndan eşcinsellik çıkışıyla ilgili yeni açıklama: Sorumluluğumuz daha da arttı
Diyanet İşleri Başkanı'ndan eşcinsellik çıkışıyla ilgili yeni açıklama: Sorumluluğumuz daha da arttı
Pazarda sebzeyi elle seçen vatandaş: Havalar ısınınca koronavirüs öldü gibi geliyor
Pazarda sebzeyi elle seçen vatandaş: Havalar ısınınca koronavirüs öldü gibi geliyor
Bakan Selçuk: Sınıf geçmeyle ilgili birinci dönemde alınan notlar geçerli olacak
Bakan Selçuk: Sınıf geçmeyle ilgili birinci dönemde alınan notlar geçerli olacak
2. Abdülhamit'in mirası, salgın hastanesi olacak! Restore çalışmalarının %50'si tamamlandı
2. Abdülhamit'in mirası, salgın hastanesi olacak! Restore çalışmalarının %50'si tamamlandı
Moody's: Türkiye 2020'de yüzde 5 daralacak, 2021'de ise yüzde 3,5 büyüyecek
Moody's: Türkiye 2020'de yüzde 5 daralacak, 2021'de ise yüzde 3,5 büyüyecek
İBB'nin koronavirüs yardımlarında sosyal mesafe kuralı hiçe sayıldı
İBB'nin koronavirüs yardımlarında sosyal mesafe kuralı hiçe sayıldı
WhatsApp'tan koronavirüs nedeniyle yeni özellik: Görüntülü ve sesli grup konuşmalarında kişi sayısı 2 katına çıktı
WhatsApp'tan koronavirüs nedeniyle yeni özellik: Görüntülü ve sesli grup konuşmalarında kişi sayısı 2 katına...
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan Türkiye'ye 'tıbbi yardım' teşekkürü: Amerikan halkı size minnettar
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan Türkiye'ye "tıbbi yardım" teşekkürü: Amerikan halkı size minnettar
Son Dakika: Mayıs ayı işsizlik maaşları ödenmeye başladı
Son Dakika: Mayıs ayı işsizlik maaşları ödenmeye başladı
ABD'de koronavirüs kaynaklı ölü sayısı, Vietnam Savaşı'ndaki kayıp sayısını geride bıraktı
ABD'de koronavirüs kaynaklı ölü sayısı, Vietnam Savaşı'ndaki kayıp sayısını geride bıraktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, tıbbi yardım malzemeleriyle birlikte ABD Başkanı Trump'a bir mektup da gönderdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, tıbbi yardım malzemeleriyle birlikte ABD Başkanı Trump'a bir mektup da gönderdi
İş insanından örnek davranış: Korona nedeniyle 1.447 kiracısından kira almıyor
İş insanından örnek davranış: Korona nedeniyle 1.447 kiracısından kira almıyor
Kansere yakalanan kadın terörist mağarada ölünce 10 milyon TL devletin kasasında kaldı
Kansere yakalanan kadın terörist mağarada ölünce 10 milyon TL devletin kasasında kaldı
Acun'un sır gibi sakladığı Survivor ödül villasının dünyaca ünlü sahibi, Jennifer Lopez'in eski eşi Marc Antony çıktı
Acun'un sır gibi sakladığı Survivor ödül villasının dünyaca ünlü sahibi, Jennifer Lopez'in eski eşi Marc Antony...
Üniversite öğrencisi havlusunu serip terasta güneşlendi
Üniversite öğrencisi havlusunu serip terasta güneşlendi
Hasta yavrusunu ağzında taşıyarak acil servise götüren kedi, görenlerin yüreğini ısıttı
Hasta yavrusunu ağzında taşıyarak acil servise götüren kedi, görenlerin yüreğini ısıttı
Koronavirüse bağlı çocuk hastalığı İngiltere'nin ardında 5 ülkede daha görüldü
Koronavirüse bağlı çocuk hastalığı İngiltere'nin ardında 5 ülkede daha görüldü
38 yaşındaki koronavirüs hastası hayatını kaybetti
38 yaşındaki koronavirüs hastası hayatını kaybetti
Silivri'de kangal cinsi köpek açlıktan ölmek üzereyken bulundu
Silivri'de kangal cinsi köpek açlıktan ölmek üzereyken bulundu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Erbaş Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sibel Can Şeyma Subaşı Demet Akalın Murat Dalkılıç
Spor Falcao Podolski Arda Turan Lionel Messi Burak Yılmaz
Daha Fazla Türk Mart Adana Mayıs
Şu an buradasınız: AB'den Afrin'deki saldırıyla ilgili açıklama: "Tahammül edilemez bir terör saldırısı" - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.4.2020 23:58:22. #1.15#
title