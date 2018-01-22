AB'den Afrin Açıklaması

Avrupa Birliğinin (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikasından Sorumlu Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin, "İnsani yardımların erişimini garanti edileceğinden emin olmalıyız" dedi.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikasından Sorumlu Yüksek Temsilci Federica Mogherini, Türkiye'nin Suriye'de PYD/YPG'ye yönelik başlattığı operasyonla ilgili açıklama yaptı. Türkiye'nin Afrin'de başlattığı "Zeytin Dalı Operasyonu'yla ilgili basın toplantısında konuşan Mogherini, operasyondan duyduğu endişeyi dile getirdi. Mogherini, "Son derece endişeliyim. İnsani yardımların erişiminin garanti edileceğinden emin olmalıyız" dedi.

Beşar Esad rejimi ile muhalefet arasında Cenevre'de başlatılan müzakerelere de dikkat çeken Mogherini, Türkiye tarafından başlatılan operasyonun Cenevre'de başlatılan müzakerelerin devamını ciddi olarak zayıflatacağını ifade etti. - BRÜKSEL