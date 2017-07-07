AB'den Afrika'ya Yardım

AB, kuraklıktan etkilenen Afrika ülkelerine 60 milyon euroluk yardım gönderecek.

AB'den Afrika'ya Yardım

AB, kuraklıktan etkilenen Afrika ülkelerine 60 milyon euroluk yardım gönderecek.

Kaynak: Dunya.com