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AB'den ABD'ye ilave gümrük vergilerini kaldırma çağrısı

Avrupa Birliği (AB), Airbus'a sağlanan yasa dışı desteklemelerden dolayı ABD'nin uyguladığı 7,5 milyar dolarlık ilave gümrük vergilerinin kaldırılmasını istedi.

AB'den ABD'ye ilave gümrük vergilerini kaldırma çağrısı
24.07.2020 17:31 | Son Güncelleme: 24.07.2020 17:34

Avrupa Birliği (AB), Airbus'a sağlanan yasa dışı desteklemelerden dolayı ABD'nin uyguladığı 7,5 milyar dolarlık ilave gümrük vergilerinin kaldırılmasını istedi.

AB Komisyonu Ticaretten Sorumlu Üyesi Phil Hogan, Airbus'ın Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kararlarına tamamen uygun şekilde davranmaya başladığını bildirmesinin ardından açıklamalarda bulundu.

ABD'nin Airbus nedeniyle Avrupa ürünlerine uyguladığı gümrük vergilerinin "kabul edilemez" olduğunu belirten Hogan, "ABD'nin haksız gümrük vergilerini derhal kaldırması konusunda ısrar ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Hogan, AB tarafının söz konusu havacılık uzlaşmazlığını müzakere yoluyla çözmek için çeşitli önerilerde bulunduğunu, ABD ile adil ve dengeli biçimde çalışmaya hazır olduğunu bildirdi.

AB ile ABD arasında bir uzlaşı sağlanmaması durumunda AB'nin kendi yaptırımlarını uygulayacağına işaret eden Hogan, DTÖ'nün yakın zamanda ABD'nin Boeing'e sağladığı yasa dışı desteklemelerden ötürü açılan davada kararını açıklayacağını hatırlattı.

Süreç hakkında

DTÖ ara buluculuk makamı, AB ve ABD arasında yaklaşık 16 yıldır devam eden Boeing-Airbus anlaşmazlığına ilişkin kararını 2019'da açıklamıştı.

DTÖ, ABD'nin Airbus'a sağlanan yasa dışı desteklemelerden ötürü AB ürünlerine yıllık 7,5 milyar dolarlık ilave gümrük vergileri uygulamasına onay vermişti.

Dünyanın en büyük uçak üretici firmaları ABD merkezli Boeing ile Fransa, Almanya, İngiltere, İspanya ve Hollanda ortaklığındaki Avrupa şirketi Airbus, birbirini yasa dışı kamu desteklemeleri almakla itham ediyor.

Bu firmalar, DTÖ yapısı içinde sektörde haksız rekabet edildiği gerekçesiyle de karşılıklı hukuki süreç yürütüyor.

DTÖ'de devam eden bir başka dosyada ise AB'nin ABD'ye karşı Boeing desteklemeleri ile ilgili açtığı başvuru yer alıyor. Bu dosyanın bu yıl sonuçlanmasıyla AB'nin benzer biçimde ABD'ye ilave gümrük vergileri uygulama imkanı doğması bekleniyor.

Kaynak: AA

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