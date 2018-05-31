AB'den ABD'ye Gümrük Vergisi Tepkisi

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, ABD'nin ithal çelik ve alüminyuma yönelik uygulamaya koyacağı ilave gümrük vergilerine tepki gösterdi.

Konuya ilişkin yazılı açıklama yapan Juncker, "Bu karardan endişe duyuyorum. Bu açık ve basit bir şekilde korumacı politikadır." ifadesini kullandı.

ABD'nin tek taraflı olarak aldığı ilave gümrük vergileri kararının adil olmadığını ve Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kurallarıyla çatıştığını belirten Juncker, "Bu dünya ticareti için kötü bir gündür. ABD bize DTÖ uzlaşmazlıkları giderme mahkemesi ve ABD ürünlerine ilave gümrük vergileri uygulamaktan başka seçenek bırakmıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Juncker, AB'nin çıkarlarını uluslararası ticaret hukuku çerçevesinde koruyacağını vurgulayarak, son aylarda ABD ile sorunu çözmek için çok yönlü diyalog yürüttüklerini hatırlattı.

Çelik sektöründeki temel sorunun fazla kapasiteden kaynaklandığını ifade eden Juncker, bu konuda sorumlunun AB olmadığına dikkati çekti.

Juncker, ortaklarla yapıcı bir biçimde çalışmaya açık olduklarını, ancak AB'nin ticari konuları tehdit altında müzakere etmeyeceğini kaydetti.

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Mart'ta ithal çelik ve alüminyuma sırasıyla yüzde 25 ve yüzde 10 gümrük tarifesi uygulanacağını açıklamıştı. Kanada ve Meksika, AB, Avustralya, Arjantin, Brezilya ve Güney Kore'ye 1 Haziran'a kadar geçici muafiyet tanınmıştı.

ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross ise bugün Ticaret Bakanlığı tarafından basın mensupları için düzenlenen konferans bağlantısında, ithal çelik ve alüminyuma yönelik gümrük tarifelerinin 1 Haziran'dan (yarından) itibaren Avrupa Birliği (AB), Kanada ve Meksika'ya da uygulanacağını açıklamıştı.