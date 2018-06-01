AB'den ABD'ye Ek Vergi Misillemesi Geliyor

Claude ABD'nin AB'ye başka bir seçenek bırakmadığını uyuşmazlığın çözümü için Dünya Ticaret Örgütü'ne (WTO) başvurulacağını ve ABD'den ithal edilen ürünlere ek gümrük vergisi uygulanacağını belirtti. Juncker, "Onlar ne yapıyorsa, biz de yapabiliriz" dedi.

Avrupa Birliği ülkeleri ABD'den ithal ettikleri yaklaşık 2,8 milyar Euro değerinde ürüne ek gümrük vergisi uygulamayı planlıyor. AB tarafından ABD mallarına uygulanacak ek verginin 17 Haziran itibariyle başlayacağını ve uygulanacak ek vergilerin miktarının belirlenmesi ve alınan kararın AB ülkeleri tarafından onaylanması gerekiyor.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ticari bir savaşın kimsenin yararına olmadığını AB'nin karşı önlemler konusunda hazırlıklı olduğunu belirterek, "Trump yönetiminin 'Önce Amerika' tavrına karşı bizim vereceğimiz yanıt 'Avrupa birleşiyor' olacak" dedi. Almanya'nın gerilimi tırmandırmak istemediğini kaydeden Maas, açık ve çok taraflı ticaret sisteminden yana olduklarının vurgulandı. ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross, bu günden itibaren AB'den ithal edilen alüminyum'a yüzde 10 ve çelik ürünlerine ise yüzde 25 ek vergi uygulanmasına başladığını duyurdu. - FRANKFURT