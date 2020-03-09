AB'den 8 Mart videosu: Fikirlerini AB desteğiyle gerçeğe dönüştüren kadınlar
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Avrupa Birliği, Türkiye, 8 Mart, Güncel

AB'den 8 Mart videosu: Fikirlerini AB desteğiyle gerçeğe dönüştüren kadınlar

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel bir video yayınladı.

09.03.2020 09:47 | Son Güncelleme: 09.03.2020 09:47

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel bir video yayınladı.

Projelerini AB desteğiyle gerçekleştiren Türkiye'den dört kadının hikayesini içeren video, "AB, toplumsal cinsiyet eşitliğini ve kadın haklarını destekliyor" vurgusuyla paylaşıldı.

Videoda Türk Kadınlar Birliği Genel Başkanı Sema Kendirci Uğurman, akademisyen Sema Demir ve Emel Topuz ile Uluslarası Omurilik Felçlileri Derneği'nden Zuhal Çalışkan, AB desteğiyle gerçekleştirdikleri projelerini anlatıyor. Dört kadının hikayesi, Müzisyen Tinay'ın 'Kadınlar Günü' için yazdığı ve bestelediği "Yazılmadı sonu hikayemin" şarkısı eşliğinde ekrana getiriliyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla hazırlanan video; AB Türkiye Delegasyonu'nun sosyal medya hesaplarından, şu mesaj eşliğinde paylaşıldı:

"Haydi 8 Mart'ta, toplumlarımızın gelişip güçlenmesini sağlayan kadınları kutlayalım.

Fikirlerini AB'nin destekleriyle gerçeğe dönüştüren ilham perilerinin öykülerini izleyin.

AB #toplumsalcinsiyet eşitliğini ve kadın haklarını destekliyor.

Kadınlar gününüz kutlu olsun!"

AB'den 8 Mart videosu: Fikirlerini AB desteğiyle gerçeğe dönüştüren kadınlar

Haberin Videosu:

AB'den 8 Mart videosu: Fikirlerini AB desteğiyle gerçeğe dönüştüren kadınlar

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